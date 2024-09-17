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Posted 17 сентября, 09:57

Published 17 сентября, 09:57

Modified 17 сентября, 09:59

Updated 17 сентября, 09:59

В Нижнем Тагиле магнитная буря достигла семи баллов

Головные боли и давление: сильная магнитная буря в 7 баллов накрыла Нижний Тагил

17 сентября 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле магнитная буря достигла семи баллов

17 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле геомагнитная активность Солнца достигла семи баллов. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Максимально шкала геомагнитной активности может достигать девяти баллов. Показатель в семь баллов считается сильной магнитной бури. Далее уже следуют шторм и экстремальный шторм.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Стоит отметить, что некоторые люди очень сильно реагируют на такое природное явление. У некоторых появляется головная боль, происходят перепады давления, нарушается сон. Поэтому нужно следить за прогнозами метеорологов и заранее покупать и иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Между тем, уже со среды, 18 сентября, по заверению синоптиков, ситуация стабилизируется и в Свердловской области будут лишь небольшие возмущения.

Фото: Гисметео

Напомним, что магнитные бури в Нижнем Тагиле наблюдаются уже несколько дней.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Погода#Магнитная буря#Солнце#Прогноз погоды#Синоптики#Природа#Екатеринбург#Вспышка на солнце
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