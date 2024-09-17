Головные боли и давление: сильная магнитная буря в 7 баллов накрыла Нижний Тагил

Posted 17 сентября, 09:57
Published 17 сентября, 09:57
Modified 17 сентября, 09:59
Updated 17 сентября, 09:59
Максимально шкала геомагнитной активности может достигать девяти баллов. Показатель в семь баллов считается сильной магнитной бури. Далее уже следуют шторм и экстремальный шторм.
Стоит отметить, что некоторые люди очень сильно реагируют на такое природное явление. У некоторых появляется головная боль, происходят перепады давления, нарушается сон. Поэтому нужно следить за прогнозами метеорологов и заранее покупать и иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Между тем, уже со среды, 18 сентября, по заверению синоптиков, ситуация стабилизируется и в Свердловской области будут лишь небольшие возмущения.