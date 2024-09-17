Головные боли и давление: сильная магнитная буря в 7 баллов накрыла Нижний Тагил

Стоит отметить, что некоторые люди очень сильно реагируют на такое природное явление. У некоторых появляется головная боль, происходят перепады давления, нарушается сон. Поэтому нужно следить за прогнозами метеорологов и заранее покупать и иметь при себе необходимые лекарственные препараты.