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Posted 17 сентября, 14:11

Published 17 сентября, 14:11

Modified 17 сентября, 14:13

Updated 17 сентября, 14:13

Одним пылесосом тут не обойтись: как избавить дом от кошачьей шерсти

Одним пылесосом тут не обойтись: как избавить дом от кошачьей шерсти

17 сентября 2024, 14:11
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Кошачья шерсть может распространяться по всему дому по нескольким причинам: из-за линьки животного, неправильного ухода за ним и некоторых заболеваний. Избавиться от нее сложно — шерсть лезет в нос, попадает в посуду и доставляет массу неприятностей. Чтобы решить проблему, понадобится комплекс мер.

У кошек естественный процесс обновления шерсти происходит весной и осенью. В это время они сбрасывают старый подшерсток, чтобы адаптироваться к изменениям температуры. Усатые мурлыки обычно активны: они любят бегать, прыгать и исследовать разные углы дома. Пока они это делают, их шерсть осыпается и разносится по разным поверхностям. Также ваш питомец может тереться о мебель, ковры или одежду, оставляя на них свой мех. Ну, а если кошка выходит на улицу, она к тому же приносит на шерсти грязь и пыль, что только увеличивает масштаб проблемы.

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Кошачья шерсть при постоянном и плотном контакте может спровоцировать у человека аллергическую реакцию. Вот почему так важно постоянно поддерживать чистоту в доме. И в первую очередь специалисты советуют обратить внимание на уход за самим животным. Ежедневно расчесывайте кошку, чтобы уменьшить количество выпадающей шерсти. Используйте специальные щетки или груминг-перчатки, которые помогают удалить подшерсток и предотвращают образование катышков.

В доме необходимо постоянно убираться. Используйте пылесос с насадкой для удаления шерсти с ковров и мебели. Некоторые пылесосы имеют специальные фильтры для улавливания шерсти. Протирайте твердые поверхности влажной тряпкой или специальными антистатическими салфетками, чтобы собрать шерсть.

Кошки с длинной шерстью линяют дольше и сильнее, поэтому убираться тоже придется чащеКошки с длинной шерстью линяют дольше и сильнее, поэтому убираться тоже придется чаще
Кошки с длинной шерстью линяют дольше и сильнее, поэтому убираться тоже придется чаще. Фото: Изображение Midjourney
Если у вас нет пылесоса, можно убрать волоски на полу с помощью веника, смоченного в воде, — советуют эксперты портала Novochag.ru.

На мебель и одежду можно нанести антистатические спреи, они помогают уменьшить прилипание шерсти. Липкие ролики для одежды также эффективно удаляют шерсть с тканей. Чтобы шерсть меньше прилипала к одежде, добавьте кондиционер для белья при стирке. Выбирайте ткани, которые не притягивают шерсть, например, плотные или скользящие материалы.

В доме важно правильно организовать пространство: разделите зоны, куда кошка не имеет доступа, чтобы ограничить распространение шерсти. Покрывайте мебель специальными накидками или пледами, которые можно легко стирать.

Также необходимо в целом поддерживать здоровье питомца: регулярно посещайте ветеринара, чтобы исключить заболевания, способствующие излишней линьке.

А вот такими способами можно избавиться рот неприятных запахов в доме и создать уют.

Источник: novochag.ru

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