Одним пылесосом тут не обойтись: как избавить дом от кошачьей шерсти

У кошек естественный процесс обновления шерсти происходит весной и осенью. В это время они сбрасывают старый подшерсток, чтобы адаптироваться к изменениям температуры. Усатые мурлыки обычно активны: они любят бегать, прыгать и исследовать разные углы дома. Пока они это делают, их шерсть осыпается и разносится по разным поверхностям. Также ваш питомец может тереться о мебель, ковры или одежду, оставляя на них свой мех. Ну, а если кошка выходит на улицу, она к тому же приносит на шерсти грязь и пыль, что только увеличивает масштаб проблемы.