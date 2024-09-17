Одним пылесосом тут не обойтись: как избавить дом от кошачьей шерсти

Posted 17 сентября, 14:11
Published 17 сентября, 14:11
Modified 17 сентября, 14:13
Updated 17 сентября, 14:13
У кошек естественный процесс обновления шерсти происходит весной и осенью. В это время они сбрасывают старый подшерсток, чтобы адаптироваться к изменениям температуры. Усатые мурлыки обычно активны: они любят бегать, прыгать и исследовать разные углы дома. Пока они это делают, их шерсть осыпается и разносится по разным поверхностям. Также ваш питомец может тереться о мебель, ковры или одежду, оставляя на них свой мех. Ну, а если кошка выходит на улицу, она к тому же приносит на шерсти грязь и пыль, что только увеличивает масштаб проблемы.
Кошачья шерсть при постоянном и плотном контакте может спровоцировать у человека аллергическую реакцию. Вот почему так важно постоянно поддерживать чистоту в доме. И в первую очередь специалисты советуют обратить внимание на уход за самим животным. Ежедневно расчесывайте кошку, чтобы уменьшить количество выпадающей шерсти. Используйте специальные щетки или груминг-перчатки, которые помогают удалить подшерсток и предотвращают образование катышков.
В доме необходимо постоянно убираться. Используйте пылесос с насадкой для удаления шерсти с ковров и мебели. Некоторые пылесосы имеют специальные фильтры для улавливания шерсти. Протирайте твердые поверхности влажной тряпкой или специальными антистатическими салфетками, чтобы собрать шерсть.
Если у вас нет пылесоса, можно убрать волоски на полу с помощью веника, смоченного в воде, — советуют эксперты портала Novochag.ru.
На мебель и одежду можно нанести антистатические спреи, они помогают уменьшить прилипание шерсти. Липкие ролики для одежды также эффективно удаляют шерсть с тканей. Чтобы шерсть меньше прилипала к одежде, добавьте кондиционер для белья при стирке. Выбирайте ткани, которые не притягивают шерсть, например, плотные или скользящие материалы.
В доме важно правильно организовать пространство: разделите зоны, куда кошка не имеет доступа, чтобы ограничить распространение шерсти. Покрывайте мебель специальными накидками или пледами, которые можно легко стирать.
Также необходимо в целом поддерживать здоровье питомца: регулярно посещайте ветеринара, чтобы исключить заболевания, способствующие излишней линьке.
А вот такими способами можно избавиться рот неприятных запахов в доме и создать уют.
Источник: novochag.ru