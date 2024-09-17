Подростки напали на 15 магазинов «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Posted 17 сентября, 03:15
Published 17 сентября, 03:15
Modified 17 сентября, 03:17
Updated 17 сентября, 03:17
Так, ночью 16 сентября злоумышленники попытались проникнуть в магазин на Дорожной улице. Однако их спугнули и им пришлось уйти. Затем банда отправилась на улицу Щербакова, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе торговой сети.
Некоторые взломы, которые совершались в течение месяца, произошли в один день. Подростки, заходя внутрь, забирали с собой деньги из кассы и телефоны. В полиции после информации о данных деяниях начали проверку. При этом известно, что представители сети не подавали заявлений.
Напомним, ночью 16 сентября 2024 года неизвестные также ограбили магазин на улице Шаумяна в Екатеринбурге.