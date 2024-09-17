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Posted 17 сентября, 03:15

Published 17 сентября, 03:15

Modified 17 сентября, 03:17

Updated 17 сентября, 03:17

Подростки напали на 15 магазинов «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Подростки напали на 15 магазинов «Жизньмарта» в Екатеринбурге

17 сентября 2024, 03:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подростки совершили налеты на 15 магазинов «Жизньмарта» с 22 августа 2024 года.

Так, ночью 16 сентября злоумышленники попытались проникнуть в магазин на Дорожной улице. Однако их спугнули и им пришлось уйти. Затем банда отправилась на улицу Щербакова, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе торговой сети.

Некоторые взломы, которые совершались в течение месяца, произошли в один день. Подростки, заходя внутрь, забирали с собой деньги из кассы и телефоны. В полиции после информации о данных деяниях начали проверку. При этом известно, что представители сети не подавали заявлений.

Напомним, ночью 16 сентября 2024 года неизвестные также ограбили магазин на улице Шаумяна в Екатеринбурге.

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