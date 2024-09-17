Подростки напали на 15 магазинов «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Некоторые взломы, которые совершались в течение месяца, произошли в один день. Подростки, заходя внутрь, забирали с собой деньги из кассы и телефоны. В полиции после информации о данных деяниях начали проверку. При этом известно, что представители сети не подавали заявлений.