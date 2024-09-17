Полиция Италии изъяла поддельные консоли из 90-х на сумму 50 млн евро

Торговля была пресечена из-за несоответствия стандартам безопасности Европейского союза. Все консоли и видеоигры были уничтожены, а девять граждан Италии задержаны за незаконную торговлю. Им грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, передает newkhakasiya.online.