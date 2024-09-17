Полиция Италии изъяла поддельные консоли из 90-х на сумму 50 млн евро

Posted 17 сентября, 08:30
Published 17 сентября, 08:30
Modified 17 сентября, 08:30
Updated 17 сентября, 08:30
Торговля была пресечена из-за несоответствия стандартам безопасности Европейского союза. Все консоли и видеоигры были уничтожены, а девять граждан Италии задержаны за незаконную торговлю. Им грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, передает newkhakasiya.online.
Власти отмечают растущую популярность ретроконсолей среди населения. Коллекционные игры продаются за 1,5–2 миллиона долларов, и преступники пытаются использовать людей, испытывающих ностальгию по таким играм, в своих целях.