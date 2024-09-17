Правозащитница Меркачёва рассказала, от чего зависит судьба питомцев арестованных

По словам Меркачёвой, у правоохранительных органов нет чёткой инструкции на этот счёт, поэтому многое в данном вопросе зависит от человеческого фактора. Она сообщила, что в зале суда арестованные просят сделать что-нибудь, ведь в квартире остался кот. В таких случаях родственников или друзей просят связаться со следователем, чтобы получить доступ в квартиру. Однако следователь может отказать в этом, мотивируя это тем, что друзья могут попытаться убрать следы преступления.