Правозащитница Меркачёва рассказала, от чего зависит судьба питомцев арестованных

Posted 17 сентября, 13:02
Published 17 сентября, 13:02
Modified 17 сентября, 13:04
Updated 17 сентября, 13:04
«Ридус» пообщался с Евой Меркачёвой, журналисткой и правозащитницей. Она рассказала изданию, что ждёт домашних любимцев, если их хозяина возьмут под арест с возможным дальнейшим лишением свободы.
По словам Меркачёвой, у правоохранительных органов нет чёткой инструкции на этот счёт, поэтому многое в данном вопросе зависит от человеческого фактора. Она сообщила, что в зале суда арестованные просят сделать что-нибудь, ведь в квартире остался кот. В таких случаях родственников или друзей просят связаться со следователем, чтобы получить доступ в квартиру. Однако следователь может отказать в этом, мотивируя это тем, что друзья могут попытаться убрать следы преступления.
Собеседница издания также рассказала, что часто сотрудники полиции во время обыска, если понимают, что заберут человека, прямо советуют ему передать домашнего любимца или оставить его на лестничной площадке. Так у животного будет больше шансов выжить. Меркачёва добавила, что иногда правоохранители рекомендуют использовать телефонный звонок, чтобы предупредить близких о ситуации с питомцем и передать контакты следователя, чтобы им разрешили доступ в квартиру.