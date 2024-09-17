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Posted 17 сентября, 10:28

Published 17 сентября, 10:28

Modified 17 сентября, 10:30

Updated 17 сентября, 10:30

Приговор тренеру из Екатеринбурга за педофилию суд оставил без изменений

Приговор тренеру из Екатеринбурга за педофилию суд оставил без изменений

17 сентября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Челябинский суд оставил без изменений приговор 86-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву из Екатеринбурга, который был осужден за педофилию.

Три года назад одна из его бывших воспитанниц пожаловалась на приставания тренера. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. В октябре 2023 года суд назначил ему два года ИК строгого режима, пишет Ура.ру.

Ражев подавал кассационную жалобу на досрочное освобождение, однако ее не стали удовлетворять.

Напомним, 20 июля 2024 года тренер из Екатеринбурга приставал к девочке в Анапе и онанировал на ее глазах. Ранее он был осужден за аналогичное преступление.

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