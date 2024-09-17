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Posted 17 сентября, 12:02

Published 17 сентября, 12:02

Modified 17 сентября, 12:04

Updated 17 сентября, 12:04

Прожорливые и омерзительные: как легко вывести слизней на дачном участке

Прожорливые и омерзительные: как легко вывести слизней на дачном участке

17 сентября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Желеобразное и бесформенное тело слизней вызывает у дачников отвращение, ассоциируясь с грязью и темнотой. А еще эти моллюски удивительно прожорливы: каждая особь съедает за один присест объем пищи, в 40 раз превышающий ее вес. Это настоящие монстры, но все же победить их можно.

Слизни — это бесхребетные животные, относящиеся к классу брюхоногих моллюсков. Они похожи на улиток, но без раковин. Слизни обитают в основном во влажных местах и активно передвигаются ночью или во время дождя, поскольку чувствительны к высыханию. Удивительно, но ученые-биологи относятся к этим созданиям довольно нежно и утверждают, что они играют важную роль в экосистеме, помогают разлагать органические вещества и служат пищей для различных животных. Однако садоводы, которые столкнулись с этими созданиями на своем участке, готовы криком кричать, потому что слизни могут буквально за одну ночь уничтожить все посадки в теплице. Как же бороться с этими чудовищными обжорами?

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Чем опасны слизни

Это самые страшные огородные вредители, которые только есть в природе. Питаясь листьями, стеблями и плодами, они оставляют характерную слизь, которая серьезно повреждает растения и снижает урожайность. Также слизни переносят различные патогены и грибковые споры с одного растения на другое, что приводит к распространению заболеваний. Особенно опасны моллюски для молодых растений и рассады, так как они просто обожают нежные всходы и поедают их очень быстро. А еще слизни способны быстро размножаться в любых, даже неблагоприятных условиях. Активны они преимущественно ночью, поэтому обнаружить и контролировать их бывает сложно.

Какие растения слизни любят больше всего

У слизней есть свой wish-лист среди растений. Больше всего эти обжоры любят:

  • Салат. Одна из их любимых культур из-за мягкости и сочности листьев.
  • Капусту. Включая белокочанную, брокколи, цветную и брюссельскую.
  • Клубнику. Ягоды и листья привлекают слизней своим сладким запахом.
  • Бархатцы. Эти цветы привлекают слизней, несмотря на специфический запах.
  • Флоксы и астры. Нижние части этих цветов — настоящий деликатес для слизней.
  • Молодые побеги. Любые молодые растения, особенно с нежными листьями, такие как шпинат и рукола.

Но вообще эти моллюски не брезгуют практически ничем и едят абсолютно все — от огурцов до гороха, а настороженно относятся разве что к луку и чесноку.

Плантацию клубники слизни уничтожают за один присестПлантацию клубники слизни уничтожают за один присест
Плантацию клубники слизни уничтожают за один присест. Фото: Изображение Midjourney

Как уничтожить слизней

Существует несколько эффективных способов борьбы со слизнями. В частности, дачники хвалят барьерный метод. Можно построить вокруг растений баррикады из песка или золы. Это очень затруднит передвижение слизней. Особенно они не любят золу, которая буквально «опудривает» и высушивает их тело.

Второй по популярности способ — мульчирование: Используйте мульчу из сосновых игл, щепок или других материалов, которые слизням сложно пересекать.

Многие садоводы расставляют для слизней ловушки. Некоторые из них необычны, но, как утверждают специалисты, хорошо помогают.

Нужно вкопать в землю несколько пластиковых стаканчиков или банок так, чтобы край был на уровне почвы. Залейте в них пиво и оставьте на ночь. Утром вы найдете в ловушках много утопленных слизней, которых нужно выбросить, — советуют эксперты портала «Белновости».

Слизни очень любят сладкое, поэтому можно обмазать вареньем или джемом доски, фанеру или крышки, разложить их рядом с растениями и оставить. Слизни прилипнут и не смогут убежать.

Слизни обожают прятаться в капустных листьях, поэтому проверяйте их, прежде чем делать салатСлизни обожают прятаться в капустных листьях, поэтому проверяйте их, прежде чем делать салат
Слизни обожают прятаться в капустных листьях, поэтому проверяйте их, прежде чем делать салат. Фото: Изображение Midjourney

Действенным, но более опасным способом считается применение отравы. Наиболее эффективным препаратом от напасти считается метальдегид, который продается в гранулах. Принцип действия в том, что он превращает воду в организме слизней в… слизь. В итоге моллюски погибают от обезвоживания. Также специалисты советуют использовать железный купорос, которым посыпают дорожки из расчета 10 граммов на 1 кв. м. К сожалению, использовать отраву против слизней нельзя дачникам, у которых есть маленькие дети или домашние животные — это слишком опасно.

И, конечно же, никто не отменял ручной методы борьбы с вредителями. Многие дачники не используют никакие подручные средства, а просто собирают слизней вручную. Но здесь важно найти «базу», где прячутся моллюски. Искать нужно в темных, прохладных и влажных местах. Например, колонии слизней могут жить под досками и бревнами, в мусорных кучах, да и просто в густой траве на необрабатываемых участках.

Победить слизней можно. Главное — проявить настойчивость и терпение. И тогда ваш урожай будет в полном порядке.

Ранее российские дачники поделились необычными способами борьбы с мышами в загородных домах и на участках.

Источники: belnovosti.by, Ixbt.com.

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