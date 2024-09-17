Прожорливые и омерзительные: как легко вывести слизней на дачном участке

Posted 17 сентября, 12:02
Published 17 сентября, 12:02
Modified 17 сентября, 12:04
Updated 17 сентября, 12:04
Слизни — это бесхребетные животные, относящиеся к классу брюхоногих моллюсков. Они похожи на улиток, но без раковин. Слизни обитают в основном во влажных местах и активно передвигаются ночью или во время дождя, поскольку чувствительны к высыханию. Удивительно, но ученые-биологи относятся к этим созданиям довольно нежно и утверждают, что они играют важную роль в экосистеме, помогают разлагать органические вещества и служат пищей для различных животных. Однако садоводы, которые столкнулись с этими созданиями на своем участке, готовы криком кричать, потому что слизни могут буквально за одну ночь уничтожить все посадки в теплице. Как же бороться с этими чудовищными обжорами?
Это самые страшные огородные вредители, которые только есть в природе. Питаясь листьями, стеблями и плодами, они оставляют характерную слизь, которая серьезно повреждает растения и снижает урожайность. Также слизни переносят различные патогены и грибковые споры с одного растения на другое, что приводит к распространению заболеваний. Особенно опасны моллюски для молодых растений и рассады, так как они просто обожают нежные всходы и поедают их очень быстро. А еще слизни способны быстро размножаться в любых, даже неблагоприятных условиях. Активны они преимущественно ночью, поэтому обнаружить и контролировать их бывает сложно.
У слизней есть свой wish-лист среди растений. Больше всего эти обжоры любят:
Но вообще эти моллюски не брезгуют практически ничем и едят абсолютно все — от огурцов до гороха, а настороженно относятся разве что к луку и чесноку.
Существует несколько эффективных способов борьбы со слизнями. В частности, дачники хвалят барьерный метод. Можно построить вокруг растений баррикады из песка или золы. Это очень затруднит передвижение слизней. Особенно они не любят золу, которая буквально «опудривает» и высушивает их тело.
Второй по популярности способ — мульчирование: Используйте мульчу из сосновых игл, щепок или других материалов, которые слизням сложно пересекать.
Многие садоводы расставляют для слизней ловушки. Некоторые из них необычны, но, как утверждают специалисты, хорошо помогают.
Нужно вкопать в землю несколько пластиковых стаканчиков или банок так, чтобы край был на уровне почвы. Залейте в них пиво и оставьте на ночь. Утром вы найдете в ловушках много утопленных слизней, которых нужно выбросить, — советуют эксперты портала «Белновости».
Слизни очень любят сладкое, поэтому можно обмазать вареньем или джемом доски, фанеру или крышки, разложить их рядом с растениями и оставить. Слизни прилипнут и не смогут убежать.
Действенным, но более опасным способом считается применение отравы. Наиболее эффективным препаратом от напасти считается метальдегид, который продается в гранулах. Принцип действия в том, что он превращает воду в организме слизней в… слизь. В итоге моллюски погибают от обезвоживания. Также специалисты советуют использовать железный купорос, которым посыпают дорожки из расчета 10 граммов на 1 кв. м. К сожалению, использовать отраву против слизней нельзя дачникам, у которых есть маленькие дети или домашние животные — это слишком опасно.
И, конечно же, никто не отменял ручной методы борьбы с вредителями. Многие дачники не используют никакие подручные средства, а просто собирают слизней вручную. Но здесь важно найти «базу», где прячутся моллюски. Искать нужно в темных, прохладных и влажных местах. Например, колонии слизней могут жить под досками и бревнами, в мусорных кучах, да и просто в густой траве на необрабатываемых участках.
Победить слизней можно. Главное — проявить настойчивость и терпение. И тогда ваш урожай будет в полном порядке.
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Источники: belnovosti.by, Ixbt.com.