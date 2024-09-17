Прожорливые и омерзительные: как легко вывести слизней на дачном участке

Слизни — это бесхребетные животные, относящиеся к классу брюхоногих моллюсков. Они похожи на улиток, но без раковин. Слизни обитают в основном во влажных местах и активно передвигаются ночью или во время дождя, поскольку чувствительны к высыханию. Удивительно, но ученые-биологи относятся к этим созданиям довольно нежно и утверждают, что они играют важную роль в экосистеме, помогают разлагать органические вещества и служат пищей для различных животных. Однако садоводы, которые столкнулись с этими созданиями на своем участке, готовы криком кричать, потому что слизни могут буквально за одну ночь уничтожить все посадки в теплице. Как же бороться с этими чудовищными обжорами?