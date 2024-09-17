Психолог рассказала, что может подтолкнуть ребенка к массовому убийству

По сообщению «Ридуса», часто причиной такого поведения становится серьезная травма, отметила психолог. К примеру, это может быть буллинг, одиночество или жестокие методы воспитания со стороны родителей. В результате у ребенка формируется замкнутость. Негативные эмоции накапливаются, и рано или поздно они должны быть выплеснуты. О том, что с ребенком происходит что-то плохое, может свидетельствовать и его агрессия по отношению к более слабым, будь то одноклассник, младший брат или сестра, а также домашние или уличные животные. Если ребенок начинает вести себя необычно, родителям не следует оставаться в стороне. Они должны незамедлительно записать своего сына или дочь на прием к психологу и психиатру, убеждена эксперт.