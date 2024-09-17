Работники краснотурьинского МСК заняли призовое место на конкурсе профмастерства

Posted 17 сентября, 07:29
Published 17 сентября, 07:29
Modified 17 сентября, 07:31
Updated 17 сентября, 07:31
Краснотурьинский МСК на конкурсе представляла команда из 8 человек. Среди них 6 сортировщиков, водитель погрузчика и оператор пресса. Качественная подготовка и сплоченность коллектива при отсутствии опыта помогли коллективу вернуться в родной город сразу с двумя наградами.
Несмотря на зрелищную атмосферу мероприятия, хотелось бы отметить серьезность соревнований. От участников требовалось продемонстрировать уверенное знание теории, а также слаженную работу всей команды. Полученный результат на конкурсе — это высокая планка, которую установил для себя Краснотурьинский МСК», — отметил генеральный директор ООО «Компания „Рифей“» Артем Ткаченко.
Высоких результатов достигли и экипажи спецтехники, также представлявшие на соревнованиях Свердловскую область.
В России 184 региональных оператора оказывают коммунальную услугу по вывозу ТКО. Для этого задействовано свыше 22,5 тысяч транспортных средств. Водители мусоровозов играют важную роль во всей цепочке обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивая транспортировку ТКО от домов до мест их обработки и утилизации. Их работа незаметна, но крайне необходима для поддержания чистоты в российских городах. Поэтому важно проводить подобные конкурсы как с точки зрения имиджа профессий в сфере обращения с отходами, так и для повышения уровня профессионального мастерства среди работников отрасли, — подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Отметим, конкурс профессионального мастерства среди экипажей мусоровозов и рабочих мусоросортировочных заводов УрФО прошел в Тюмени уже во второй раз. Впервые от Свердловской области в нем принимали участие специалисты сортировочной линии. В прошлом году регион был представлен только компанией-возчиком.
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