Работники краснотурьинского МСК заняли призовое место на конкурсе профмастерства

Отметим, конкурс профессионального мастерства среди экипажей мусоровозов и рабочих мусоросортировочных заводов УрФО прошел в Тюмени уже во второй раз. Впервые от Свердловской области в нем принимали участие специалисты сортировочной линии. В прошлом году регион был представлен только компанией-возчиком.