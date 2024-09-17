Расторгнутый контракт, бесхозные шины в Тагиле, ужасные дороги и магнитная буря

Posted 17 сентября, 17:01
Published 17 сентября, 17:01
Modified 17 сентября, 17:03
Updated 17 сентября, 17:03
Ремонт моста на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле продолжит другой подрядчик. С тем, который выполняет работы сейчас, мэрия расторгнет контракт. Причина в том, что пермский «Строй-Проект» не смог уложиться в срок.
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В Верхней Салде дороги становятся все хуже с каждым годом. Обычно по ним трудно проехать, но теперь, после завершения ремонта теплотрассы, передвижение на автомобиле превратилось в экстремальное «развлечение».
Издание TagilCity.ru вновь попало в рейтинг «Медиалогии» и стало единственным тагильским изданием, показатели которого отметили специалисты аналитического агентства. Редакция заняла седьмое место в списке по итогам второго квартала 2024 года по индексу цитируемости.
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