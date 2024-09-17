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Posted 17 сентября, 17:01

Published 17 сентября, 17:01

Modified 17 сентября, 17:03

Updated 17 сентября, 17:03

Расторгнутый контракт, бесхозные шины в Тагиле, ужасные дороги и магнитная буря

Расторгнутый контракт, бесхозные шины в Тагиле, ужасные дороги и магнитная буря

17 сентября 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Мэрия Тагила найдет другого подрядчика для ремонта моста на улице Космонавтов. Жители Вагонки пожаловались на свалку бесхозных шин. В Верхней Салде стало невозможно ездить по местным дорогам. TagilCity.ru вновь попал в рейтинг «Медиалогии». Город накрыла сильная магнитная буря. Итоги за 17 сентября.

Ремонт моста на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле продолжит другой подрядчик. С тем, который выполняет работы сейчас, мэрия расторгнет контракт. Причина в том, что пермский «Строй-Проект» не смог уложиться в срок.

В Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста по улице Косманавтов
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Жители Вагонки в Нижнем Тагиле обратили внимание общественности на свалку старых шин, которые уже год валяются на контейнерной площадке на улице Тимирязева. Парадокс ситуации в том, что эти шины власти запретили использовать в качестве цветочных клумб из-за угроз экологии. Их демонтировали и выбросили. Теперь шины отравляют воздух в другом месте.

Валяются уже год: тагильчане пожаловались на бесхозную свалку старых шин
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В Верхней Салде дороги становятся все хуже с каждым годом. Обычно по ним трудно проехать, но теперь, после завершения ремонта теплотрассы, передвижение на автомобиле превратилось в экстремальное «развлечение».

«Только так руль кручу!»: в Верхней Салде дороги трещат по швам
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Издание TagilCity.ru вновь попало в рейтинг «Медиалогии» и стало единственным тагильским изданием, показатели которого отметили специалисты аналитического агентства. Редакция заняла седьмое место в списке по итогам второго квартала 2024 года по индексу цитируемости.

TagilCity стал единственным СМИ Нижнего Тагила вошедшим в рейтинг «Медиалогии»
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Нижний Тагил во вторник, 17 сентября, накрыла семибалльная магнитная буря. Метеозависимые люди могут испытывать головные и сердечные боли, перепады давления и нарушения сна. Ситуация должна стабилизироваться уже завтра.

Головные боли и давление: сильная магнитная буря в 7 баллов накрыла Нижний Тагил
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