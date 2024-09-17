Расторгнутый контракт, бесхозные шины в Тагиле, ужасные дороги и магнитная буря

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле обратили внимание общественности на свалку старых шин, которые уже год валяются на контейнерной площадке на улице Тимирязева. Парадокс ситуации в том, что эти шины власти запретили использовать в качестве цветочных клумб из-за угроз экологии. Их демонтировали и выбросили. Теперь шины отравляют воздух в другом месте.