tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 14:41

Published 17 сентября, 14:41

Modified 17 сентября, 14:44

Updated 17 сентября, 14:44

Школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии

Школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии

17 сентября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney.
Краснодарца обвиняют в изготовлении запрещенного контента с 8-классницей из Екатеринбурга.

Теперь подозреваемому может грозить до 5 лет тюрьмы. Его уже оставили под подписку о невыезде.

29-летний житель Краснодарского края заставил 8-классницу из Екатеринбурга снять интимное видео, которое он потом распространял среди несовершеннолетних, пишет URA.RU.

Кто именно сообщил о мужчине в полицию — не сообщается.

Напомним, что в Екатеринбурге подростки очень полюбили грабить магазины «Жизньмарта».

В Екатеринбурге иностранец надругался над девочкой. Полиция ищет других жертв
Узнать подробнее
Читайте также:
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей ЯкинойЖертва пьяного ДТП в Нижнем Тагиле возмущена просьбой адвоката отменить приговор«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Школьница#Краснодар#Порно#18+#Екатеринбург#Порнография#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика