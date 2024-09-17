Школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии

Posted 17 сентября, 14:41
Published 17 сентября, 14:41
Modified 17 сентября, 14:44
Updated 17 сентября, 14:44
Теперь подозреваемому может грозить до 5 лет тюрьмы. Его уже оставили под подписку о невыезде.
29-летний житель Краснодарского края заставил 8-классницу из Екатеринбурга снять интимное видео, которое он потом распространял среди несовершеннолетних, пишет URA.RU.
Кто именно сообщил о мужчине в полицию — не сообщается.
Напомним, что в Екатеринбурге подростки очень полюбили грабить магазины «Жизньмарта».