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Posted 17 сентября, 14:41

Published 17 сентября, 14:41

Modified 17 сентября, 14:44

Updated 17 сентября, 14:44

Школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии

Школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии

17 сентября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Краснодарца обвиняют в изготовлении запрещенного контента с 8-классницей из Екатеринбурга.

Теперь подозреваемому может грозить до 5 лет тюрьмы. Его уже оставили под подписку о невыезде.

29-летний житель Краснодарского края заставил 8-классницу из Екатеринбурга снять интимное видео, которое он потом распространял среди несовершеннолетних, пишет URA.RU.

Кто именно сообщил о мужчине в полицию — не сообщается.

Напомним, что в Екатеринбурге подростки очень полюбили грабить магазины «Жизньмарта».

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