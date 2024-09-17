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Posted 17 сентября, 06:50

Published 17 сентября, 06:50

Modified 17 сентября, 07:02

Updated 17 сентября, 07:02

Скульптуру льва с золотой гривой неизвестные увезли с Челябинского тракта

Скульптуру льва с золотой гривой неизвестные увезли с Челябинского тракта

17 сентября 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
С Челябинского тракта неизвестные увезли статую льва с золотой гривой. Монумент разобрали и перевезли с помощью крана.

Знаменитый лев Екатеринбурга уехал в неизвестном направлении. Скульптуру, которая находилась в поле на Челябинской трассе, поставила компания «Сима-ленд». Она привлекала внимание к новому производственному складу.

Однако, простояв там почти год, статуя была разобрана и вывезена со своего места с помощью крана. Где новое место скульптуры — неизвестно, пишет Е1.

Ранее льва установили на улице Вайнера в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Скульптура#Похищение#Екатеринбург#Инцидент
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