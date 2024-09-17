Скульптуру льва с золотой гривой неизвестные увезли с Челябинского тракта

Posted 17 сентября, 06:50
Published 17 сентября, 06:50
Modified 17 сентября, 07:02
Updated 17 сентября, 07:02
Знаменитый лев Екатеринбурга уехал в неизвестном направлении. Скульптуру, которая находилась в поле на Челябинской трассе, поставила компания «Сима-ленд». Она привлекала внимание к новому производственному складу.
Однако, простояв там почти год, статуя была разобрана и вывезена со своего места с помощью крана. Где новое место скульптуры — неизвестно, пишет Е1.
Ранее льва установили на улице Вайнера в Екатеринбурге.