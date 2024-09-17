Сотрудников екатеринбургского аэропорта «Кольцово» учили эвакуировать самолет

Причем задачу для участников учений усложнили: обычно с помощью баллонов можно поднять судно весом до 40 тонн. Однако вес борта, который участвовал в учениях, был около 55 тонн. После вывода людей к самолету подкатили специальный тягач и оттащили его в ремонтный ангар.