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Posted 17 сентября, 15:58

Published 17 сентября, 15:58

Modified 17 сентября, 16:00

Updated 17 сентября, 16:00

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» прошли учения по эвакуации самолета

Сотрудников екатеринбургского аэропорта «Кольцово» учили эвакуировать самолет

17 сентября 2024, 15:58

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» прошли учения по эвакуации самолета

Лайнер с неисправной стойкой шасси приземлился на взлетно-посадочной полосе в Екатеринбурге. Необходимо немедленно вывести из салона самолета пассажиров — такова была легенда учений.

Эвакуировали людей из салона с помощью воздушных баллонов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причем задачу для участников учений усложнили: обычно с помощью баллонов можно поднять судно весом до 40 тонн. Однако вес борта, который участвовал в учениях, был около 55 тонн. После вывода людей к самолету подкатили специальный тягач и оттащили его в ремонтный ангар.

В июне один из самолетов, приземлившийся в «Кольцово», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Пассажиры#Учения#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Учебная эвакуация#Екатеринбург
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