Сотрудников екатеринбургского аэропорта «Кольцово» учили эвакуировать самолет

Posted 17 сентября, 15:58
Published 17 сентября, 15:58
Modified 17 сентября, 16:00
Updated 17 сентября, 16:00
Эвакуировали людей из салона с помощью воздушных баллонов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Причем задачу для участников учений усложнили: обычно с помощью баллонов можно поднять судно весом до 40 тонн. Однако вес борта, который участвовал в учениях, был около 55 тонн. После вывода людей к самолету подкатили специальный тягач и оттащили его в ремонтный ангар.
В июне один из самолетов, приземлившийся в «Кольцово», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.