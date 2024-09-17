Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted 17 сентября, 09:51
Published 17 сентября, 09:51
Modified 17 сентября, 09:53
Updated 17 сентября, 09:53
Водитель иномарки совершала поворот налево и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, который ехал со стороны Екатеринбурга. В результате произошло столкновение транспортных средств, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
В случившейся аварии пострадали оба водителя. Их увезли в клинику с травмами живота, головы и подозрением на перелом ноги.
Напомним, ЧП произошло 16 сентября 2024 года. Одна из машин при этом въехала в ограждение.