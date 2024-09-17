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Posted 17 сентября, 09:51

Published 17 сентября, 09:51

Modified 17 сентября, 09:53

Updated 17 сентября, 09:53

Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на Старателе в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на Старателе в Нижнем Тагиле

17 сентября 2024, 09:51
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Стали известны подробности столкновения автомобилей Toyota Corolla и ВАЗ на Старателе в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие.

Водитель иномарки совершала поворот налево и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, который ехал со стороны Екатеринбурга. В результате произошло столкновение транспортных средств, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В случившейся аварии пострадали оба водителя. Их увезли в клинику с травмами живота, головы и подозрением на перелом ноги.

Напомним, ЧП произошло 16 сентября 2024 года. Одна из машин при этом въехала в ограждение.

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