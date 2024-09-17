Стали известны подробности нападения на девочку под Верхней Пышмой

Posted 17 сентября, 11:38
Published 17 сентября, 11:38
Modified 17 сентября, 11:40
Updated 17 сентября, 11:40
В нападении на школьницу подозревается подросток, который живет с ней по соседству. По словам одного из местных жителей, он всегда был спокойным и хорошим. Предположительно, он ударил ее по голове, пишет Е1.
Известно, что в день происшествия юноша провожал подругу вместе с пострадавшей девочкой. Позже он участвовал в ее поисках и сказал, что они возвращались домой по отдельности и он не знает, что с ней случилось.
Напомним, школьницу нашли 16 сентября 2024 года. У нее были серьезные травмы. В СК возбуждено уголовное дело.