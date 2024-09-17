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Posted 17 сентября, 11:38

Published 17 сентября, 11:38

Modified 17 сентября, 11:40

Updated 17 сентября, 11:40

Под Верхней Пышмой задержали подростка по подозрению в нападении на девочку

Стали известны подробности нападения на девочку под Верхней Пышмой

17 сентября 2024, 11:38
Фото: 1MI

Под Верхней Пышмой задержали подростка по подозрению в нападении на девочку

Стали известны подробности нападения на 12-летнюю девочку под Вершней Пышмой, которую нашли с проломленной головой и переломом руки.

В нападении на школьницу подозревается подросток, который живет с ней по соседству. По словам одного из местных жителей, он всегда был спокойным и хорошим. Предположительно, он ударил ее по голове, пишет Е1.

Известно, что в день происшествия юноша провожал подругу вместе с пострадавшей девочкой. Позже он участвовал в ее поисках и сказал, что они возвращались домой по отдельности и он не знает, что с ней случилось.

Напомним, школьницу нашли 16 сентября 2024 года. У нее были серьезные травмы. В СК возбуждено уголовное дело.

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