Столетие Магнитогорска отметят на государственном уровне

Posted 17 сентября, 14:54
Published 17 сентября, 14:54
Modified 17 сентября, 14:55
Updated 17 сентября, 14:55
«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска», — сказано в документе.
Магнитогорск является крупнейшим промышленным центром Челябинской области и вторым городом в регионе с населением более 400 тысяч человек. Здесь также расположено одно из самых крупнейших металлургических предприятий в мире — Магнитогорский металлургический комбинат.
В 2024 году город отметил свое 95-летие. Днем рождения Магнитогорска считается 30 июня 1929 года, когда на строительную площадку ММК по 145-километровой ветке от Карталов прибыл первый поезд со строителями. Об этом пишет uralpolit.ru.
Магнитогорск также является центром межрегиональной агломерации, который объединяет южные районы региона и ряд районов Республики Башкортостан. Магнитка за свою почти столетнюю историю внесла большой вклад в экономическое развитие России. В советское время город был отмечен орденами Трудового Красного Знамени (1971) и Ленина (1979). А в 2020 году Владимир Путин присвоил Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».