Столетие Магнитогорска отметят на государственном уровне

Магнитогорск также является центром межрегиональной агломерации, который объединяет южные районы региона и ряд районов Республики Башкортостан. Магнитка за свою почти столетнюю историю внесла большой вклад в экономическое развитие России. В советское время город был отмечен орденами Трудового Красного Знамени (1971) и Ленина (1979). А в 2020 году Владимир Путин присвоил Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».