Свердловского бойца СВО с гниющими ранами на ногах спасли краснодарские хирурги

Posted 17 сентября, 07:25
Published 17 сентября, 07:25
Modified 17 сентября, 07:27
Updated 17 сентября, 07:27
Свердловчанин получил ранение в ходе штурма в ДНР. Раны долго не заживали и гноились.
В результате военнослужащего направили на лечение в Краснодарский край. Операцию свердловчанину сделали в Ейске.
По словам бойца, его буквально спасли от смерти. Мужчина мог погибнуть от заражения крови или остаться инвалидом на всю жизнь. Теперь свердловчанин вновь сможет ходить.
Однако у него есть еще ранение в плечо и рука почти не работает. Оперировать пока не планируется. На реабилитацию молодой человек поедет в Анапу, пишет URA.RU со ссылкой на бойца.
Ранее боец СВО из Свердловской области скончался из-за тяжелого ранения.