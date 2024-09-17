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Posted 17 сентября, 07:25

Published 17 сентября, 07:25

Modified 17 сентября, 07:27

Updated 17 сентября, 07:27

Свердловского бойца СВО с гниющими ранами на ногах спасли краснодарские хирурги

Свердловского бойца СВО с гниющими ранами на ногах спасли краснодарские хирурги

17 сентября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Свердловского бойца СВО спасли врачи из Краснодара. У военнослужащего на ногах после осколочного ранения образовались гнойные раны.

Свердловчанин получил ранение в ходе штурма в ДНР. Раны долго не заживали и гноились.

В результате военнослужащего направили на лечение в Краснодарский край. Операцию свердловчанину сделали в Ейске.

По словам бойца, его буквально спасли от смерти. Мужчина мог погибнуть от заражения крови или остаться инвалидом на всю жизнь. Теперь свердловчанин вновь сможет ходить.

Однако у него есть еще ранение в плечо и рука почти не работает. Оперировать пока не планируется. На реабилитацию молодой человек поедет в Анапу, пишет URA.RU со ссылкой на бойца.

Ранее боец СВО из Свердловской области скончался из-за тяжелого ранения.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Операция#Ранение#Екатеринбург#Боец СВО
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