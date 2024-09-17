TagilCity стал единственным СМИ Нижнего Тагила вошедшим в рейтинг «Медиалогии»

Posted 17 сентября, 07:57
Published 17 сентября, 07:57
Modified 17 сентября, 07:59
Updated 17 сентября, 07:59
Первые места традиционно занимают СМИ федерального уровня: Ura.ru, E1 и «КП-Екатеринбург».
TagilCity.ru занял седьмую строчку рейтинга с индексом цитирования 62.82, сообщает аналитическое агентство «Медиалогия» со ссылкой на свой отчет за второй квартал 2024 года.
Всего в рейтинге 25 мест. Больше ни одно СМИ Нижнего Тагила не попало в список.
Напомним, что «Медиалогия» при составлении рейтинга учитывает частоту упоминаний СМИ у всех конкурентов — электронных, ТВ и печатных изданиях.
В начале сентября у редакции TagilCity.ru был ещё один повод для гордости — второе место по цитированию в соцсетях Свердловской области.