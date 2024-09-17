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Posted 17 сентября, 07:57

Published 17 сентября, 07:57

Modified 17 сентября, 07:59

Updated 17 сентября, 07:59

TagilCity стал единственным СМИ Нижнего Тагила вошедшим в рейтинг «Медиалогии»

TagilCity стал единственным СМИ Нижнего Тагила вошедшим в рейтинг «Медиалогии»

17 сентября 2024, 07:57
Фото: tagilcity.ru
Сетевому изданию TagilCity.ru удалось сохранить свое седьмое место в списке «Медиалогии».

Первые места традиционно занимают СМИ федерального уровня: Ura.ru, E1 и «КП-Екатеринбург».

TagilCity.ru занял седьмую строчку рейтинга с индексом цитирования 62.82, сообщает аналитическое агентство «Медиалогия» со ссылкой на свой отчет за второй квартал 2024 года.

Всего в рейтинге 25 мест. Больше ни одно СМИ Нижнего Тагила не попало в список.

Напомним, что «Медиалогия» при составлении рейтинга учитывает частоту упоминаний СМИ у всех конкурентов — электронных, ТВ и печатных изданиях.

В начале сентября у редакции TagilCity.ru был ещё один повод для гордости — второе место по цитированию в соцсетях Свердловской области.

TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
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