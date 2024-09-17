Тело обнаженного мужчины найдено около дома в Екатеринбурге

Posted 17 сентября, 10:50
Published 17 сентября, 10:50
Modified 17 сентября, 10:52
Updated 17 сентября, 10:52
Екатеринбуржца обнаружили прохожие. Позднее выяснилось, что это местный житель, пишет Ура.ру.
Жену умершего горожанина вызвали в Следком. На место ЧП выехали сотрудники, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Екатеринбурге два местных жителя, пришедших порыбачить на реку Исеть, обнаружили в водоеме труп человека. После этого они вызвали сотрудников экстренных служб. В СК начали проверку.