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Posted 17 сентября, 10:50

Published 17 сентября, 10:50

Modified 17 сентября, 10:52

Updated 17 сентября, 10:52

Тело обнаженного мужчины найдено около дома в Екатеринбурге

Тело обнаженного мужчины найдено около дома в Екатеринбурге

17 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге найден труп обнаженного 50-летнего мужчины около многоэтажного дома. Инцидент произошел на Рассветной улице.

Екатеринбуржца обнаружили прохожие. Позднее выяснилось, что это местный житель, пишет Ура.ру.

Жену умершего горожанина вызвали в Следком. На место ЧП выехали сотрудники, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Екатеринбурге два местных жителя, пришедших порыбачить на реку Исеть, обнаружили в водоеме труп человека. После этого они вызвали сотрудников экстренных служб. В СК начали проверку.

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