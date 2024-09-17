tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 13:01

Published 17 сентября, 13:01

Modified 17 сентября, 13:03

Updated 17 сентября, 13:03

В Верхней Салде автомобили не могут проехать по дворовым дорогам

«Только так руль кручу!»: в Верхней Салде дороги трещат по швам

17 сентября 2024, 13:01
Фото: tagilcity.ru

В Верхней Салде автомобили не могут проехать по дворовым дорогам

О состоянии дворовых дорог в Верхней Салде редакции TagilCity известно уже давно. Однако после летнего ремонта теплосетей ситуация стала еще хуже.

Очевидцы сообщили редакции TagilCity.ru, что проезд к домам на улице Устинова со стороны улицы Воронова крайне затруднен. Огромные выбоины и ямы начинаются сразу после офиса прокуратуры города.

Я тут боюсь ездить даже. Вдруг днище зацеплю. Чтобы это объехать нужно только так руль крутить, — рассказал житель одного из домов на улице Устинова.
Состояние дороги у офиса прокуратуры находится в более-менее хорошем состоянииСостояние дороги у офиса прокуратуры находится в более-менее хорошем состоянии
Дорога к дому 31Дорога к дому 31
Огромного размера ямаОгромного размера яма
Асфальтное месивоАсфальтное месиво
Состояние дороги у офиса прокуратуры находится в более-менее хорошем состоянии. Фото: tagilcity.ru

После трехмесячного ремонта труб рабочие оставили после себя крайне неприятный сюрприз — засыпали яму крупным щебнем и превратили зеленую зону в земляное месиво. С одной стороны, хорошо, что засыпали щебнем, однако щебень слишком крупный. Водители легковых авто там просто не ездят — велик шанс застрять.

Проезд засыпанный крупным щебнемПроезд засыпанный крупным щебнем
Земляной ужас оставленный строителямиЗемляной ужас оставленный строителями
Двор 31 домаДвор 31 дома
Проезд засыпанный крупным щебнем. Фото: tagilcity.ru

Более того, велик шанс, что за зиму щебень осядет и ситуация только ухудшится. Редакция TagilCity.ru отправила запрос в администрацию Верхнесалдинского городского округа и управляющую компанию.

Напомним, что Нижнему Тагилу повезло больше — там активно ремонтируют внутриквартальные и дворовые проезды.

На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Вагонки добились прокурорской проверки состояния дороги в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублейВода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
#Вадим Бредников#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Свердловская область#Ремонт#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Дороги#Ремонт дороги#Грязь#Стройка#Ямы#Ремонт дворов#Ямочный ремонт#Дефекты дороги#Екатеринбург#Верхняя Салда
Подпишитесь
Популярное