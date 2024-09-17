«Только так руль кручу!»: в Верхней Салде дороги трещат по швам

Posted 17 сентября, 13:01
Published 17 сентября, 13:01
Modified 17 сентября, 13:03
Updated 17 сентября, 13:03
Очевидцы сообщили редакции TagilCity.ru, что проезд к домам на улице Устинова со стороны улицы Воронова крайне затруднен. Огромные выбоины и ямы начинаются сразу после офиса прокуратуры города.
Я тут боюсь ездить даже. Вдруг днище зацеплю. Чтобы это объехать нужно только так руль крутить, — рассказал житель одного из домов на улице Устинова.
После трехмесячного ремонта труб рабочие оставили после себя крайне неприятный сюрприз — засыпали яму крупным щебнем и превратили зеленую зону в земляное месиво. С одной стороны, хорошо, что засыпали щебнем, однако щебень слишком крупный. Водители легковых авто там просто не ездят — велик шанс застрять.
Более того, велик шанс, что за зиму щебень осядет и ситуация только ухудшится. Редакция TagilCity.ru отправила запрос в администрацию Верхнесалдинского городского округа и управляющую компанию.
Напомним, что Нижнему Тагилу повезло больше — там активно ремонтируют внутриквартальные и дворовые проезды.