«Только так руль кручу!»: в Верхней Салде дороги трещат по швам

После трехмесячного ремонта труб рабочие оставили после себя крайне неприятный сюрприз — засыпали яму крупным щебнем и превратили зеленую зону в земляное месиво. С одной стороны, хорошо, что засыпали щебнем, однако щебень слишком крупный. Водители легковых авто там просто не ездят — велик шанс застрять.