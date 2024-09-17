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Posted 17 сентября, 08:06

Published 17 сентября, 08:06

Modified 17 сентября, 08:22

Updated 17 сентября, 08:22

Поддерживайте свой энергетический баланс правильно с астрологом Марией Кучмой

Трекер привычек: как поднять уровень энергии для каждого знака зодиака

17 сентября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney

Поддерживайте свой энергетический баланс правильно с астрологом Марией Кучмой

Осенний период — время «депрессии», постоянной усталости и сонливости, а работы очень много, а еще кредиты вдруг. Туда же заботы о детях, у них самих кружки и школа. Однако существуют методы, которые помогут каждому из нас поддерживать свой энергетический баланс и не дать своим ресурсам иссякнуть.

У каждого знака зодиака есть свои особенные привычки, выполнение которых способно значительно повысить уровень энергии. Важно лишь выбрать подходящую периодичность — раз в неделю, месяц или квартал — и делать эти действия регулярно. О том, какому знаку зодиака и какие методы подойдут идеальнее всего, рассказала редакции TagilCity.ru астролог Мария Кучма.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Жечь свечи, делать что-то руками, заниматься спортом.

Свечи помогают создать уютную атмосферу, а рукоделие и спорт дают возможность отвлечься от рутины и зарядиться энергией. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, улучшая настроение и общее самочувствие.

ОвенОвен
Овен. Фото: Изображение Midjourney

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ухаживать за цветами, заниматься шопингом, копить/собирать что-то.

Забота о растениях успокаивает и приносит радость, а процесс выбора и приобретения новых вещей способствует обновлению и позитивным эмоциям. Коллекционирование помогает развить интерес и сосредоточенность, создавая ощущение достижения и удовлетворения.

ТелецТелец
Телец. Фото: Изображение Midjourney
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Близнецы (21 мая — 20 июня)

Читать минимум 2 страницы в день, водить машину, постоянно учиться, ездить в короткие путешествия.

Чтение расширяет кругозор и развивает воображение, а управление автомобилем дает чувство свободы и контроля. Постоянное обучение и короткие поездки обогащают опыт и добавляют разнообразия в жизнь.

БлизнецыБлизнецы
Близнецы. Фото: Изображение Midjourney

Рак (21 июня — 22 июля)

Готовить еду, выращивать цветы/заниматься огородом, изучать родословную.

Кулинария позволяет выразить творческий потенциал и наслаждаться результатами своего труда. Работа с землей и растениями умиротворяет, а изучение истории семьи укрепляет связь с корнями и придает смысл текущему моменту.

РакРак
Рак. Фото: Изображение Midjourney
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Лев (23 июля — 22 августа)

Играть в игры, ходить в цирк/казино, заниматься любым творчеством, делать себе комплименты.

Игры помогают расслабиться и получить заряд адреналина, а посещение развлекательных мероприятий поднимает настроение. Творчество раскрепощает и дарит вдохновение, а умение видеть в себе хорошее способствует повышению самооценки.

ЛевЛев
Лев. Фото: Изображение Midjourney

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ухаживать за волосами, изучить нутрициологию/бады, заняться профилактикой здоровья, организовать хранение на рабочем месте.

Уход за собой, включая волосы, улучшает внешний вид и самочувствие. Знание основ правильного питания поддерживает здоровье, а порядок на рабочем месте создает ощущение спокойствия и эффективности.

ДеваДева
Дева. Фото: Изображение Midjourney
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Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Найти экстрим в жизни, заняться им, таро/магия/йога, пиявки, причинение боли себе (гвоздестояние).

Экстремальные виды спорта или деятельности позволяют ощутить всплеск адреналина и преодолеть страхи. Магия, йога и другие духовные практики помогают находить внутреннюю гармонию и силу. Применение пиявок и гвоздестояния может служить терапевтическим средством для снятия стресса и усталости.

СкорпионСкорпион
Скорпион. Фото: Изображение Midjourney

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Играть в стратегии, постоянно учиться, стать наставником, общаться/совершать конные прогулки.

Стратегии развивают логическое мышление и способность предвидеть ситуацию, а непрерывное обучение делает ум гибким и открытым новому. Роль наставника приносит удовлетворение от помощи другим, а общение с животными, такими как лошади, приносит умиротворение и радость.

Стрелец Стрелец
Стрелец . Фото: Изображение Midjourney
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Козерог (22 декабря — 19 января)

Коллекционировать камни/ракушки/что-то из дерева, получать сертификаты/дипломы, составлять планы/списки дел.

Собирательство предметов природы приносит удовольствие и чувство обладания чем-то ценным. Получение сертификатов и дипломов подтверждает профессиональный рост и развитие, а планирование помогает структурировать жизнь и достигать целей.

Козерог Козерог
Козерог . Фото: Изображение Midjourney

Водолей (20 января — 18 февраля)

Использовать новые технологии/гаджеты, развивать креатив, составлять долгие планы.

Новые гаджеты и технологии открывают новые возможности и способы самовыражения. Креативное мышление помогает находить нестандартные решения, а долгосрочное планирование позволяет ставить амбициозные цели и постепенно двигаться к ним.

Водолей Водолей
Водолей . Фото: Изображение Midjourney

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Медитации, плавание, читать детективы/мистику, изучать эзотерику.

Медитация успокаивает ум и тело, плавание приносит физическую нагрузку и эмоциональное облегчение. Чтение детективов и мистики увлекает и расширяет кругозор, а изучение эзотерических наук погружает в мир тайн и загадок.

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РыбыРыбы
Рыбы. Фото: 1MI

Выбор методов поддержки уровня энергии зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей характера каждого знака зодиака. Регулярное выполнение этих рекомендаций поможет сохранить бодрость духа и радость жизни даже в самые сложные периоды.

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