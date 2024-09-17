Трекер привычек: как поднять уровень энергии для каждого знака зодиака

Поддерживайте свой энергетический баланс правильно с астрологом Марией Кучмой

Осенний период — время «депрессии», постоянной усталости и сонливости, а работы очень много, а еще кредиты вдруг. Туда же заботы о детях, у них самих кружки и школа. Однако существуют методы, которые помогут каждому из нас поддерживать свой энергетический баланс и не дать своим ресурсам иссякнуть.