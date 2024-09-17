Учитель географии в Нижнем Тагиле скончался на 75 году

Posted 17 сентября, 03:33
Published 17 сентября, 03:33
Modified 17 сентября, 03:35
Updated 17 сентября, 03:35
Зайцев занимался профессиональной деятельностью на протяжении почти 15 лет — с 1985 по 1999 год. Ему неоднократно вручали благодарности и трудовые награды, рассказали TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».
По словам коллег тагильчанина, он был ответственным, творческим, интеллектуальным человеком, который искренне увлекался своим делом. Его дочка отметила, что папа увлекался музыкой, рисованием, шитьем, читал стихи, а также любил природу.
Прощание с Зайцевым пройдет 17 сентября 2024 года в Церкви Воскресения Христова.
Напомним, в Екатеринбурге ушел из жизни 77-летний пианист Сергей Белоглазов, который на протяжении многих лет был частью коллектива в Уральской консерватории.