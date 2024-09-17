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Posted 17 сентября, 03:33

Published 17 сентября, 03:33

Modified 17 сентября, 03:35

Updated 17 сентября, 03:35

Учитель географии в Нижнем Тагиле скончался на 75 году

Учитель географии в Нижнем Тагиле скончался на 75 году

17 сентября 2024, 03:33
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле скончался 74-летний Павел Зайцев, работавший учителем географии в школе №61.

Зайцев занимался профессиональной деятельностью на протяжении почти 15 лет — с 1985 по 1999 год. Ему неоднократно вручали благодарности и трудовые награды, рассказали TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».

Фото: «Реквием»

По словам коллег тагильчанина, он был ответственным, творческим, интеллектуальным человеком, который искренне увлекался своим делом. Его дочка отметила, что папа увлекался музыкой, рисованием, шитьем, читал стихи, а также любил природу.

Прощание с Зайцевым пройдет 17 сентября 2024 года в Церкви Воскресения Христова.

Напомним, в Екатеринбурге ушел из жизни 77-летний пианист Сергей Белоглазов, который на протяжении многих лет был частью коллектива в Уральской консерватории.

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