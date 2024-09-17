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Posted 17 сентября, 15:05

Published 17 сентября, 15:05

Modified 17 сентября, 15:07

Updated 17 сентября, 15:07

В Свердловской области подросток избил 13-летнего школьника из-за прически

В Асбесте подросток избил 13-летнего парня из-за прически

17 сентября 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области подросток избил 13-летнего школьника из-за прически

В Асбесте 17-летний гопник избил 13-летнего школьника из-за прически. Полиция его уже нашла.

Инцидент произошел 14 сентября. Выяснилось, что 17-летний подросток с компанией заметили 13-летнего школьника, который сидел с подругой на скамейке. По итогу, хулиган напал на школьника из-за его прически, сообщает «КП-Екатеринбург».

Журналистам удалось пообщаться с тетей пострадавшего, она рассказала, что ее племяннику помогли проходившие мимо прохожие. Сейчас школьник лежит в больнице. В полиции сообщили, что начали проверку и установили личность нападавшего.

В своих соцсетях агрессор написал, что не хочет, чтобы его выставляли чудовищем, так как он не знал, что пострадавшему 13 лет.

Напомним, что пьяный мужчина избил 9-летнюю девочку в одном из магазинов Екатеринбурга.

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