В Асбесте подросток избил 13-летнего парня из-за прически

Posted 17 сентября, 15:05
Published 17 сентября, 15:05
Modified 17 сентября, 15:07
Updated 17 сентября, 15:07
Инцидент произошел 14 сентября. Выяснилось, что 17-летний подросток с компанией заметили 13-летнего школьника, который сидел с подругой на скамейке. По итогу, хулиган напал на школьника из-за его прически, сообщает «КП-Екатеринбург».
Журналистам удалось пообщаться с тетей пострадавшего, она рассказала, что ее племяннику помогли проходившие мимо прохожие. Сейчас школьник лежит в больнице. В полиции сообщили, что начали проверку и установили личность нападавшего.
В своих соцсетях агрессор написал, что не хочет, чтобы его выставляли чудовищем, так как он не знал, что пострадавшему 13 лет.
Напомним, что пьяный мужчина избил 9-летнюю девочку в одном из магазинов Екатеринбурга.