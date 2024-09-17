tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:48

Published 17 сентября, 06:48

Modified 17 сентября, 06:50

Updated 17 сентября, 06:50

В Екатеринбурге «Аэрофлот» попытался незаконно повысить цены на билеты

В Екатеринбурге «Аэрофлот» попытался незаконно повысить цены на билеты

17 сентября 2024, 06:48
Фото: 1MI
Мужчина из Екатеринбурга купил билеты до Таиланда, но практически в последний момент билеты аннулировали и сообщили, что цена на них неправильная, нужно заплатить больше. Роспотребнадзор разобрался в случившемся.

Житель Екатеринбурга смог купить билеты в Таиланд за 47 тысяч рублей, туда и обратно. Но в авиакомпании сообщили, что цена не правильная и их нужно срочно аннулировать — что и произошло.

Мужчина обратился в Роспотребнадзор. Сначала специалисты пытались своими силами заставить «Аэрофлот» вернуть пострадавшему билеты по начальной цене, однако там отказали это делать.

Суд обязал авиаперевозчика свозить мужчину в Таиланд и вернуть обратно за 47 тысяч и назначил ему компенсацию морального вреда 7,5 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора помогли жителю Красноуфимска вернуть деньги за навязанную дорогую покупку.

«Кола из крана»: жители Верхней Салды пожаловались в Роспотребнадзор на ржавую воду
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга не влез в самолет, вылетавший из СочиВ Свердловской области продлили программу маткапитала до 2030 годаДевушке из Екатеринбурга отказываются возвращать деньги за билет на концерт
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Деньги#Авиакомпания#Компенсация#Роспотребнадзор#Авиарейс#Защита прав#Авиаперевозки#Екатеринбург#Моральная компенсация
Подпишитесь
Популярное