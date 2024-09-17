В Екатеринбурге «Аэрофлот» попытался незаконно повысить цены на билеты

Posted 17 сентября, 06:48
Published 17 сентября, 06:48
Modified 17 сентября, 06:50
Updated 17 сентября, 06:50
Житель Екатеринбурга смог купить билеты в Таиланд за 47 тысяч рублей, туда и обратно. Но в авиакомпании сообщили, что цена не правильная и их нужно срочно аннулировать — что и произошло.
Мужчина обратился в Роспотребнадзор. Сначала специалисты пытались своими силами заставить «Аэрофлот» вернуть пострадавшему билеты по начальной цене, однако там отказали это делать.
Суд обязал авиаперевозчика свозить мужчину в Таиланд и вернуть обратно за 47 тысяч и назначил ему компенсацию морального вреда 7,5 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Напомним, что специалисты Роспотребнадзора помогли жителю Красноуфимска вернуть деньги за навязанную дорогую покупку.