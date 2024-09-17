tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 15:31

Published 17 сентября, 15:31

Modified 17 сентября, 15:33

Updated 17 сентября, 15:33

В Екатеринбурге накрыли бордель с «крышей»

В Екатеринбурге бордели трещат по швам: силовики накрыли очередной публичный дом

17 сентября 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге накрыли бордель с «крышей»

В Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка, 52, накрыли еще один дом терпимости. Вот этот раз история обрела новые краски: одна из девушек звонила «крыше».

В результате рейда задержаны две секс-работницы. А одна из девушек звонила в Омск якобы своей «крыше» из полиции, пишет Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

Общественник уточнил, что силовики обязательно проверят информацию по поводу ночных покровителей салона.

Выяснилось, что в комнатах были установлены скрытые камеры и микрофоны. Записи использовали для шантажа клиентов.

Напомним, что летом 2024 года в Екатеринбурге происходили массовые облавы на публичные дома. Последний такой случай произошел 31 августа, полицейские нагрянули в салон, который находился прямо на плотинке.

Два «массажных» салона закрыли в Екатеринбурге за один день
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге найдено тело жрицы любвиВ Екатеринбурге полиция нагрянула в публичный домШкольница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Общественники#Проституция#Бордель#Проститутки#18+#Екатеринбург#Инцидент#Секс-услуги
Подпишитесь
Популярное