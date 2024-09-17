В Екатеринбурге бордели трещат по швам: силовики накрыли очередной публичный дом

Posted 17 сентября, 15:31
Published 17 сентября, 15:31
Modified 17 сентября, 15:33
Updated 17 сентября, 15:33
В результате рейда задержаны две секс-работницы. А одна из девушек звонила в Омск якобы своей «крыше» из полиции, пишет Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
Общественник уточнил, что силовики обязательно проверят информацию по поводу ночных покровителей салона.
Выяснилось, что в комнатах были установлены скрытые камеры и микрофоны. Записи использовали для шантажа клиентов.
Напомним, что летом 2024 года в Екатеринбурге происходили массовые облавы на публичные дома. Последний такой случай произошел 31 августа, полицейские нагрянули в салон, который находился прямо на плотинке.