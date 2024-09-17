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Posted 17 сентября, 08:34

Published 17 сентября, 08:34

Modified 17 сентября, 08:36

Updated 17 сентября, 08:36

В Екатеринбурге на 20 тысяч подняли зарплаты работникам метро

В Екатеринбурге на 20 тысяч подняли зарплаты работникам метро

17 сентября 2024, 08:34
Фото: 1MI
В подземке Екатеринбурга выросли зарплаты руководителей и рядовых сотрудников. Средняя зарплата в метро теперь около 80 тысяч рублей.

Такой рост оплаты труда связан с увеличением пассажиропотока. Количество пассажиров почти вернулось на доковидные времена, сообщают в администрации города.

С сентября 2024 зарплаты линейных служащих повысились на 30%, а руководителей на 20%. Теперь машинист поезд получает в среднем 100 тысяч рублей.

Напомним, что зарплаты повышают не только труженикам подземного транспорта, но и наземного. В «Гортрансе» несколько раз повышали зарплаты для привлечения новых кадров.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Деньги#Зарплата#Зарплаты#Средняя зарплата#Оплата труда#Екатеринбург
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