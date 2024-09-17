В Екатеринбурге на 20 тысяч подняли зарплаты работникам метро

Posted 17 сентября, 08:34
Published 17 сентября, 08:34
Modified 17 сентября, 08:36
Updated 17 сентября, 08:36
Такой рост оплаты труда связан с увеличением пассажиропотока. Количество пассажиров почти вернулось на доковидные времена, сообщают в администрации города.
С сентября 2024 зарплаты линейных служащих повысились на 30%, а руководителей на 20%. Теперь машинист поезд получает в среднем 100 тысяч рублей.
Напомним, что зарплаты повышают не только труженикам подземного транспорта, но и наземного. В «Гортрансе» несколько раз повышали зарплаты для привлечения новых кадров.