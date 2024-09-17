В Екатеринбурге за продажу кофемашины не той марки продавец заплатит 168 тысяч

Posted 17 сентября, 12:51
Published 17 сентября, 12:51
Modified 17 сентября, 12:53
Updated 17 сентября, 12:53
Екатеринбурженке вместо кофемашины Barista Melitta доставили совсем другую модель. Заказ она делала на маркетплейсе.
Продавец сначала предложил вернуть товар, однако товар пришел без документов на него и возврат оформить не получилось.
Тогда покупательница обратилась в суд. Судья обязал продавца выплатить 168 тысяч рублей компенсации. В эту сумму вошла стоимость кофемашины, разница в цене заказанного и присланного товара, неустойка, а также оплата морального вреда и штраф.
Продавец пытался снять с себя ответственность. Он подавал апелляцию, но суд оставил решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, полмиллиона отсудил свердловчанин у магазина за продажу сломанного металлоискателя.