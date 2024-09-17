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Posted 17 сентября, 12:51

Published 17 сентября, 12:51

Modified 17 сентября, 12:53

Updated 17 сентября, 12:53

В Екатеринбурге за продажу кофемашины не той марки продавец заплатит 168 тысяч

В Екатеринбурге за продажу кофемашины не той марки продавец заплатит 168 тысяч

17 сентября 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге женщина купила в интернет-магазине кофемашину «Barista Melitta». Однако ей прислали технику другой марки. Она отсудила за это у продавца крупную сумму денег.

Екатеринбурженке вместо кофемашины Barista Melitta доставили совсем другую модель. Заказ она делала на маркетплейсе.

Продавец сначала предложил вернуть товар, однако товар пришел без документов на него и возврат оформить не получилось.

Тогда покупательница обратилась в суд. Судья обязал продавца выплатить 168 тысяч рублей компенсации. В эту сумму вошла стоимость кофемашины, разница в цене заказанного и присланного товара, неустойка, а также оплата морального вреда и штраф.

Продавец пытался снять с себя ответственность. Он подавал апелляцию, но суд оставил решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, полмиллиона отсудил свердловчанин у магазина за продажу сломанного металлоискателя.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент#Моральная компенсация
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