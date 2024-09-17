В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении девочки в магазине

Posted 17 сентября, 14:57
Published 17 сентября, 14:57
Modified 17 сентября, 14:58
Updated 17 сентября, 14:58
По его словам, сейчас 54-летний нигде не работающий подозреваемый, который ранее уже нарушал законодательство РФ, дает показания сыщикам, утверждая, что ничего не помнит из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Он встретил и избил ребенка в магазине, где, вероятно, хотел купить спиртное.
«Представители МВД привлекли задержанного жителя микрорайона Химмаш к административной ответственности и передали собранные материалы для возбуждения уголовного дела по подследственности в органы СКР», — рассказал полковник Горелых.
УралПолитRu отмечает, что в Следственном комитете по Свердловской области по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Сейчас также проводятся необходимые следственные мероприятия.