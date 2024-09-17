В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении девочки в магазине

По его словам, сейчас 54-летний нигде не работающий подозреваемый, который ранее уже нарушал законодательство РФ, дает показания сыщикам, утверждая, что ничего не помнит из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Он встретил и избил ребенка в магазине, где, вероятно, хотел купить спиртное.