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Posted 17 сентября, 14:57

Published 17 сентября, 14:57

Modified 17 сентября, 14:58

Updated 17 сентября, 14:58

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении девочки в магазине

17 сентября 2024, 14:57
В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении несовершеннолетней девочки в магазине. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, сейчас 54-летний нигде не работающий подозреваемый, который ранее уже нарушал законодательство РФ, дает показания сыщикам, утверждая, что ничего не помнит из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Он встретил и избил ребенка в магазине, где, вероятно, хотел купить спиртное.

«Представители МВД привлекли задержанного жителя микрорайона Химмаш к административной ответственности и передали собранные материалы для возбуждения уголовного дела по подследственности в органы СКР», — рассказал полковник Горелых.

УралПолитRu отмечает, что в Следственном комитете по Свердловской области по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Сейчас также проводятся необходимые следственные мероприятия.

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