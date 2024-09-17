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Posted 17 сентября, 10:11

Published 17 сентября, 10:11

Modified 17 сентября, 10:13

Updated 17 сентября, 10:13

В Екатеринбурге на Сортировке прошла облава на мигрантов

В филиале Средней Азии в Екатеринбурге опять прошла облава на мигрантов

17 сентября 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на Сортировке прошла облава на мигрантов

Сюжет
Мигранты
В обители мигрантов — Старой Сортировке в Екатеринбурге силовики устроили очередной рейд.

Силовики в масках и с оружием прошлись по улице Минометчиков, собирая всех мигрантов из кафе и других заведений.

URA.RU сообщает, что были задержаны десятки человек. Пока что неизвестно, профилактический это рейд или нет.

Напомним, что Сортировка в последнее время славится не только колоритом Душанбе, но и постоянными рейдами и облавами. Из-за одной такой даже уволился начальник 11 отдела полиции Екатеринбурга.

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