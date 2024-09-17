В филиале Средней Азии в Екатеринбурге опять прошла облава на мигрантов

Posted 17 сентября, 10:11
Published 17 сентября, 10:11
Modified 17 сентября, 10:13
Updated 17 сентября, 10:13
Силовики в масках и с оружием прошлись по улице Минометчиков, собирая всех мигрантов из кафе и других заведений.
URA.RU сообщает, что были задержаны десятки человек. Пока что неизвестно, профилактический это рейд или нет.
Напомним, что Сортировка в последнее время славится не только колоритом Душанбе, но и постоянными рейдами и облавами. Из-за одной такой даже уволился начальник 11 отдела полиции Екатеринбурга.