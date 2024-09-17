В Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста по улице Косманавтов

Posted 17 сентября, 13:04
Published 17 сентября, 13:04
Modified 17 сентября, 13:06
Updated 17 сентября, 13:06
Сумма контракта — 35 млн рублей. Подрядчик — пермский «Строй проект», который не смог выполнить работы в срок. Более того организация была замечена в постоянном срыве работ. Каждый четвертый проект, за который бралась организация, в итоге не выполнялся.
Сам ремонт должен был начаться весной 2024 и закончится в сентябре. Однако, рабочие так и не укрепили колонны поддерживающие мост, пишет ИА «Все новости».
Напомним, что в Нижнем Тагиле расширили программу по капитальному ремонту внутриквартальных и дворовых проездов.