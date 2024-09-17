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Posted 17 сентября, 13:04

Published 17 сентября, 13:04

Modified 17 сентября, 13:06

Updated 17 сентября, 13:06

В Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста между районов

В Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста по улице Косманавтов

17 сентября 2024, 13:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста между районов

Администрация Нижнего Тагила расторгает контракт с подрядчиком на ремонт моста между Выей и Красным Камнем.

Сумма контракта — 35 млн рублей. Подрядчик — пермский «Строй проект», который не смог выполнить работы в срок. Более того организация была замечена в постоянном срыве работ. Каждый четвертый проект, за который бралась организация, в итоге не выполнялся.

Сам ремонт должен был начаться весной 2024 и закончится в сентябре. Однако, рабочие так и не укрепили колонны поддерживающие мост, пишет ИА «Все новости».

Напомним, что в Нижнем Тагиле расширили программу по капитальному ремонту внутриквартальных и дворовых проездов.

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