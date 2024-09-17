В Нижнем Тагиле появились лжеэнергетики

Так одна из местных жительниц поверила в возможность дистанционного оформления заявки на замену счетчика и продиктовала данные мошенникам. Что именно они у нее спрашивали, 76-летняя женщина не помнит. В конце беседы ей пришли сообщения, она продиктовала из них цифры мошенникам и потеряла 140 тысяч рублей.