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Posted 17 сентября, 12:06

Published 17 сентября, 12:06

Modified 17 сентября, 12:08

Updated 17 сентября, 12:08

В Нижнем Тагиле появились лжеэнергетики

В Нижнем Тагиле появились лжеэнергетики

17 сентября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле появился новый вид мошенничества. Лжеэнергетики предлагают дистанционно оформить замену счетчика.

Так одна из местных жительниц поверила в возможность дистанционного оформления заявки на замену счетчика и продиктовала данные мошенникам. Что именно они у нее спрашивали, 76-летняя женщина не помнит. В конце беседы ей пришли сообщения, она продиктовала из них цифры мошенникам и потеряла 140 тысяч рублей.

Еще одного тагильчанина обманули более хитрым способом. Ему предложили установить приложение для передачи данных счетчика с кэшбеком. Для этого у потерпевшего попросили коды из смс. А после этого с карты мужчины списали более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-группа МВД.

Ранее житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Деньги#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент#Украл
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