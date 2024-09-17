В Нижнем Тагиле появились лжеэнергетики

Posted 17 сентября, 12:06
Published 17 сентября, 12:06
Modified 17 сентября, 12:08
Updated 17 сентября, 12:08
Так одна из местных жительниц поверила в возможность дистанционного оформления заявки на замену счетчика и продиктовала данные мошенникам. Что именно они у нее спрашивали, 76-летняя женщина не помнит. В конце беседы ей пришли сообщения, она продиктовала из них цифры мошенникам и потеряла 140 тысяч рублей.
Еще одного тагильчанина обманули более хитрым способом. Ему предложили установить приложение для передачи данных счетчика с кэшбеком. Для этого у потерпевшего попросили коды из смс. А после этого с карты мужчины списали более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-группа МВД.
Ранее житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч.