В Свердловской области прокуратура помогла водителям скорой добиться премии

Posted 17 сентября, 14:24
Published 17 сентября, 14:24
Modified 17 сентября, 14:26
Updated 17 сентября, 14:26
Прокуратуре удалось добиться выплаты в 470 тысяч рублей на четырех водителей скорой помощи.
Как выяснилось в ходе проверки, в трудовых договорах четырех водителей не было пункта об особых повышающих коэффициентах, тогда как другие водители надбавку получали и в их договорах были соответствующие пункты. Из-за этого сотрудники не получили зарплату в полном объеме с сентября по декабрь 2023 года.
Прокуратура обратилась в суд, где больницу обязали выплатить водителям все полагающие надбавки и компенсировать моральный вред, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что после вмешательства прокурора суд Богдановича обязал мэрию отремонтировать водопровод.