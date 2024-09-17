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Posted 17 сентября, 14:24

Published 17 сентября, 14:24

Modified 17 сентября, 14:26

Updated 17 сентября, 14:26

В Свердловской области прокуратура помогла водителям скорой добиться премии

В Свердловской области прокуратура помогла водителям скорой добиться премии

17 сентября 2024, 14:24
Фото: 1MI
В Полевском прокуратура помогла водителям скорой помощи получить невыплаченную часть зарплаты.

Прокуратуре удалось добиться выплаты в 470 тысяч рублей на четырех водителей скорой помощи.

Как выяснилось в ходе проверки, в трудовых договорах четырех водителей не было пункта об особых повышающих коэффициентах, тогда как другие водители надбавку получали и в их договорах были соответствующие пункты. Из-за этого сотрудники не получили зарплату в полном объеме с сентября по декабрь 2023 года.

Прокуратура обратилась в суд, где больницу обязали выплатить водителям все полагающие надбавки и компенсировать моральный вред, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, что после вмешательства прокурора суд Богдановича обязал мэрию отремонтировать водопровод.

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