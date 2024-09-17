В Свердловской области прокуратура помогла водителям скорой добиться премии

Как выяснилось в ходе проверки, в трудовых договорах четырех водителей не было пункта об особых повышающих коэффициентах, тогда как другие водители надбавку получали и в их договорах были соответствующие пункты. Из-за этого сотрудники не получили зарплату в полном объеме с сентября по декабрь 2023 года.