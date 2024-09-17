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Posted 17 сентября, 09:14

Published 17 сентября, 09:14

Modified 17 сентября, 09:16

Updated 17 сентября, 09:16

В Свердловской области суд взыскал с перевозчика 1,5 млн рублей за травмы пассажира

В Свердловской области суд взыскал с перевозчика 1,5 млн рублей за травмы пассажира

17 сентября 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области суд взыскал с перевозчика 1,5 млн рублей за травмы пассажирки, которые она получила в мае 2023 года на трассе Серов — Екатеринбурге.

Помимо взыскания компенсации с перевозчика 1,5 млн рублей, женщине также выплатили страховую компенсацию в размере 1,6 млн рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Роковое ДТП произошло в мае 2023 года на трассе Серов — Екатеринбург. Автобус, в котором ехала женщина, попал в аварию из-за лесных пожаров. Водитель скончался на месте.

Пострадавшая перенесла 5 операций и все еще проходит реабилитацию. Она обратилась в суд, чтобы привлечь перевозчика к ответственности, но так как водитель скончался, отвечать стал его руководитель.

Суд удовлетворил иск женщины и взыскал в ее пользу 1,5 млн рублей с перевозчика. Однако ИП пытался обжаловать решение, сославшись на тот факт, что сам он в аварии не виноват, а погибший водитель пытался сделать все, чтобы избежать ДТП. Суд ему отказал.

Напомним, в Серове суд обязал власти выплатить родителям мальчика 900 тысяч за травму, полученную на качели.

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