В Свердловской области суд взыскал с перевозчика 1,5 млн рублей за травмы пассажира

Суд удовлетворил иск женщины и взыскал в ее пользу 1,5 млн рублей с перевозчика. Однако ИП пытался обжаловать решение, сославшись на тот факт, что сам он в аварии не виноват, а погибший водитель пытался сделать все, чтобы избежать ДТП. Суд ему отказал.