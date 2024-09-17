В Свердловской области суд взыскал с перевозчика 1,5 млн рублей за травмы пассажира

Posted 17 сентября, 09:14
Published 17 сентября, 09:14
Modified 17 сентября, 09:16
Updated 17 сентября, 09:16
Помимо взыскания компенсации с перевозчика 1,5 млн рублей, женщине также выплатили страховую компенсацию в размере 1,6 млн рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Роковое ДТП произошло в мае 2023 года на трассе Серов — Екатеринбург. Автобус, в котором ехала женщина, попал в аварию из-за лесных пожаров. Водитель скончался на месте.
Пострадавшая перенесла 5 операций и все еще проходит реабилитацию. Она обратилась в суд, чтобы привлечь перевозчика к ответственности, но так как водитель скончался, отвечать стал его руководитель.
Суд удовлетворил иск женщины и взыскал в ее пользу 1,5 млн рублей с перевозчика. Однако ИП пытался обжаловать решение, сославшись на тот факт, что сам он в аварии не виноват, а погибший водитель пытался сделать все, чтобы избежать ДТП. Суд ему отказал.
Напомним, в Серове суд обязал власти выплатить родителям мальчика 900 тысяч за травму, полученную на качели.