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Posted 17 сентября, 13:59

Published 17 сентября, 13:59

Modified 17 сентября, 14:01

Updated 17 сентября, 14:01

В Свердловской области выросло количество заболевших ОРВИ

В Свердловской области выросло количество заболевших ОРВИ

17 сентября 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области за прошлую неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 43%.

Всего с 9 по 15 сентября почти 33 тысячи свердловчан заболели простудой. 43% из них — дети. Однако многолетний показатель куда выше, поэтому можно сказать, что заболеваемость упала на 15%.

Больше всего болеют жители Свободного, Рефтинского, Кировграда и Каменска-Уральского. В Екатеринбурге выявили почти 16 тысяч человек с инфекцией. Главными возбудителями являются риновирусы, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, что заболеваемость ОРВИ в России выросла на 20%.

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