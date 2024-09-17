В Свердловской области выросло количество заболевших ОРВИ

Posted 17 сентября, 13:59
Published 17 сентября, 13:59
Modified 17 сентября, 14:01
Updated 17 сентября, 14:01
Всего с 9 по 15 сентября почти 33 тысячи свердловчан заболели простудой. 43% из них — дети. Однако многолетний показатель куда выше, поэтому можно сказать, что заболеваемость упала на 15%.
Больше всего болеют жители Свободного, Рефтинского, Кировграда и Каменска-Уральского. В Екатеринбурге выявили почти 16 тысяч человек с инфекцией. Главными возбудителями являются риновирусы, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
Напомним, что заболеваемость ОРВИ в России выросла на 20%.