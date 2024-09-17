В Верхней Пышме завели уголовное дело на избившего девочку подростка

Posted 17 сентября, 15:40
Published 17 сентября, 15:40
Modified 17 сентября, 15:42
Updated 17 сентября, 15:42
На подростка заведено уголовное дело о покушении на жизнь малолетней, сообщает пресс-служба регионального СК.
Драма разыгралась два дня назад, когда 12-летняя девочка встретила на безлюдной тропинке в поле 15-летнего односельчанина, с которым ранее у нее были конфликты. Воспользовавшись моментом, мальчик взял камень и ударил ее по голове, а затем оттащил за ноги в лес и оставил. Также он избавился от сотового телефона. Затем парень пришел домой и даже помогал в поисках девочки.
Ребенка нашли около 2 часов ночи, она была жива, но в очень тяжелом состоянии. Пострадавшую отправили в больницу, а юношу задержали. На допросе он пояснил, что девочка часто дразнила и обзывала его, поэтому он решился на месть.
Известно также, что мальчик рос в полной многодетной семье, которая считалась благополучной.