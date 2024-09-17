В Верхней Пышме завели уголовное дело на избившего девочку подростка

Драма разыгралась два дня назад, когда 12-летняя девочка встретила на безлюдной тропинке в поле 15-летнего односельчанина, с которым ранее у нее были конфликты. Воспользовавшись моментом, мальчик взял камень и ударил ее по голове, а затем оттащил за ноги в лес и оставил. Также он избавился от сотового телефона. Затем парень пришел домой и даже помогал в поисках девочки.