tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 15:40

Published 17 сентября, 15:40

Modified 17 сентября, 15:42

Updated 17 сентября, 15:42

На избившего 12-летнюю девочку подростка из Верхней Пышмы завели уголовное дело

В Верхней Пышме завели уголовное дело на избившего девочку подростка

17 сентября 2024, 15:40
Фото: 1MI

На избившего 12-летнюю девочку подростка из Верхней Пышмы завели уголовное дело

15-летнему юноше, который избил и бросил умирать в лесу 12-летнюю девочку, грозит наказание по уголовной статье. Он во всем сознался и сотрудничает со следствием.

На подростка заведено уголовное дело о покушении на жизнь малолетней, сообщает пресс-служба регионального СК.

Драма разыгралась два дня назад, когда 12-летняя девочка встретила на безлюдной тропинке в поле 15-летнего односельчанина, с которым ранее у нее были конфликты. Воспользовавшись моментом, мальчик взял камень и ударил ее по голове, а затем оттащил за ноги в лес и оставил. Также он избавился от сотового телефона. Затем парень пришел домой и даже помогал в поисках девочки.

Фото: Валерий Горелых

Ребенка нашли около 2 часов ночи, она была жива, но в очень тяжелом состоянии. Пострадавшую отправили в больницу, а юношу задержали. На допросе он пояснил, что девочка часто дразнила и обзывала его, поэтому он решился на месть.

Известно также, что мальчик рос в полной многодетной семье, которая считалась благополучной.

Пробили голову: в Верхней Пышме допрашивают подростка по делу о нападении на девочку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске суд оставил под стражей мужчину, который сжег свою женуВ Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банкаПрокуратура начала проверку после нападения подростков на сверстника в Нижнем Тагиле
#Лидия Шиманаева#Происшествия#Уголовное дело#Криминал#Верхняя Пышма#Ссора#18+#Екатеринбург#Подросток
Подпишитесь
Популярное