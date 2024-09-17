Валяются уже год: тагильчане пожаловались на бесхозную свалку старых шин

Posted 17 сентября, 16:21
Published 17 сентября, 16:21
Modified 17 сентября, 16:25
Updated 17 сентября, 16:25
Шины валяются у мусорных контейнеров на улице Тимирязевской, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Интересна история происхождения кучи из шин. Ранее они служили основами для клумб, которые местные жители разбивали около многоэтажных домов. Но в прошлом году власти выдали предписание убрать колеса, мотивируя это вредом для экологии.
Колеса выдернули с помощью спецтехники и отвезли к мусорке, но так и не утилизировали.
Интересно, а такая груда отработанный резины повышенного класса опасности теперь не засоряет экологию? — интересуются жители Вагонки.
Ранее в Екатеринбурге сгорели покрышки на площади 1200 кв. м.