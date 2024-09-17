Весной сорняков на даче не будет, но бороться с ними надо осенью: как это сделать

Posted 17 сентября, 12:51
Published 17 сентября, 12:51
Modified 17 сентября, 12:53
Updated 17 сентября, 12:53
Сорняки обладают способностью быстро расти и размножаться. А весной, когда почва прогревается и становится достаточно влажной из-за дождей и таяния снега, создаются идеальные условия для роста растений. Культурные растения только начинают свой жизненный цикл, что дает сорнякам возможность захватить питательные вещества и пространство. Вот почему врага необходимо ослаблять всеми возможными способами именно осенью, считает автор канала «Идеальный огород».
Осеннюю борьбу с сорняками эксперт предлагает разбить на несколько этапов. И начать нужно с подготовки почвы.
После сбора урожая (например, в конце сентября) позаботьтесь о почве. Уберите все растительные остатки и отнесите их в компост. Эта мера поможет убрать семена сорняков и остатки корней. Используя лопату или мотоблок, рыхлите почву на глубину примерно 20 см. Это поможет уничтожить корни сорняков и переломает их механически, — советует эксперт.
Вторым шагом может стать мульчирование почвы. Мульча поддерживает в грунте необходимую влажность и чисто механически препятствует прорастанию сорной травы. Желательно использовать органические компоненты для мульчирования: солому, кору деревьев, щепу или опилки. Органика не только защищает растения, но и питает их, обогащая почву полезными микроэлементами.
Кроме того, проблему сорняков помогают решить современные укрывные материалы. Они не позволяют сорнякам прорастать, но в то же время не мешают развиваться культурным растениям, пропуская влагу и воздух.
И, конечно же, никто не отменял такой старый и проверенный метод, как прополка. Но делать это необходимо грамотно и правильно. Сорняки желательно выдергивать вместе с корнем, но если растение крепко сидит в земле, то корни нужно перерубить лопатой и убрать сорняк с грядки, чтобы не дать прорасти семенам.
Если осенью вы потратите время на борьбу с сорняками, то весной у вас будет намного больше времени на другие огородные работы и подготовку к севу, советует эксперт.
Также осенью необходимо провести влагозарядный полив, чтобы поддержать иммунитет растений в зимнее время.