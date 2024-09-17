Весной сорняков на даче не будет, но бороться с ними надо осенью: как это сделать

И, конечно же, никто не отменял такой старый и проверенный метод, как прополка. Но делать это необходимо грамотно и правильно. Сорняки желательно выдергивать вместе с корнем, но если растение крепко сидит в земле, то корни нужно перерубить лопатой и убрать сорняк с грядки, чтобы не дать прорасти семенам.