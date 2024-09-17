Власти Свердловской области придумали способ устранения нехватки учителей в школах

Posted 17 сентября, 04:03
Published 17 сентября, 04:03
Modified 17 сентября, 04:05
Updated 17 сентября, 04:05
С такой инициативой Креков выступил в связи с тем, что в школах наблюдается нехватка педагогов. По его мнению, это должно решить проблему, рассказал чиновник в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».
По мнению Крекова, необходим инструмент, который поможет заставить студентов, учащихся на бюджетных местах, отрабатывать в школах на целевых местах по 5-10 лет. Или, как вариант, вместо отработки вернуть властям деньги за обучение.
При этом замгубернатора отметил, что нужно повысить размер зарплаты учителям. Повышение ожидается в течение года.
Напомним, в школах Екатеринбурга не хватает более сотни преподавателей. При этом официально сообщается, что уровень зарплаты учителей в городе на сегодняшний день — 76 тысяч.