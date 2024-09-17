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Posted 17 сентября, 04:03

Published 17 сентября, 04:03

Modified 17 сентября, 04:05

Updated 17 сентября, 04:05

Власти Свердловской области решили обязать выпускников педвузов работать 10 лет

Власти Свердловской области придумали способ устранения нехватки учителей в школах

17 сентября 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney

Власти Свердловской области решили обязать выпускников педвузов работать 10 лет

Замглавы Свердловской области Павел Креков предложил обязать выпускников педагогических вузов работать в школе 10 лет.

С такой инициативой Креков выступил в связи с тем, что в школах наблюдается нехватка педагогов. По его мнению, это должно решить проблему, рассказал чиновник в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».

По мнению Крекова, необходим инструмент, который поможет заставить студентов, учащихся на бюджетных местах, отрабатывать в школах на целевых местах по 5-10 лет. Или, как вариант, вместо отработки вернуть властям деньги за обучение.

При этом замгубернатора отметил, что нужно повысить размер зарплаты учителям. Повышение ожидается в течение года.

Напомним, в школах Екатеринбурга не хватает более сотни преподавателей. При этом официально сообщается, что уровень зарплаты учителей в городе на сегодняшний день — 76 тысяч.

В Свердловской области острая нехватка учителей
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