Земля станет плодородной и тучной: как и зачем опытные дачники сажают осенью сидераты

Оптимально сажать сидераты за 4-6 недель до наступления устойчивых заморозков, чтобы растения успели набрать зеленую массу. Прежде чем приступить к посеву сидератов, освободите место от остатков предыдущих культур и сорняков. Обработайте почву на глубину 15-20 см для улучшения структуры и дренажа. Используйте грабли для выравнивания почвы, чтобы сидераты равномерно укоренились. Рассеивайте семена вручную или с помощью сеялки. Норма высева обычно указана на упаковке с семенами. После посева обязательно заделайте семена граблями на глубину 2-3 см. Если осень сухая, необходимо провести полив для лучшей всхожести семян.