Земля станет плодородной и тучной: как и зачем опытные дачники сажают осенью сидераты

Posted 17 сентября, 13:34
Published 17 сентября, 13:34
Modified 17 сентября, 13:36
Updated 17 сентября, 13:36
О пользе сидератов знали еще древние земледельцы. Данный метод улучшения свойств почвы использовали еще в Древнем Риме. Не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. И в современной России многие дачники отдают предпочтению именно этому способу повышения урожайности.
Отличительной особенностью всех сидератов является мощная корневая система. Корни рыхлят почву и улучшают ее аэрацию. Сидераты растут очень быстро — гораздо быстрее любых сорняков, что облегчает уход за участком. Некоторые их разновидности, такие как люпины и горох, способны обогащать почву азотом. Растут сидераты «ковром», и такая плотная растительность защищает почву от водной и ветровой эрозии.
Какие же сидераты выбрать для осенней посадки? Это зависит от климата, типа почвы и целей. Вот несколько популярных видов:
Оптимально сажать сидераты за 4-6 недель до наступления устойчивых заморозков, чтобы растения успели набрать зеленую массу. Прежде чем приступить к посеву сидератов, освободите место от остатков предыдущих культур и сорняков. Обработайте почву на глубину 15-20 см для улучшения структуры и дренажа. Используйте грабли для выравнивания почвы, чтобы сидераты равномерно укоренились. Рассеивайте семена вручную или с помощью сеялки. Норма высева обычно указана на упаковке с семенами. После посева обязательно заделайте семена граблями на глубину 2-3 см. Если осень сухая, необходимо провести полив для лучшей всхожести семян.
Следите за ростом сидератов — они не должны зацвести. Их скашивают или заделывают в землю до наступления сильных холодов, но не слишком глубоко, чтобы не нарушить плодородный слой почвы.
На сегодняшний день наиболее оптимальным считается применение в этом процессе плоскорезов или иных инструментов, позволяющих не закапывать скошенные сидеральные растения в глубину почвы, а заделывать их без оборота пласта в самые верхние слои (не глубже 8-10 см), где от органики будет гораздо больше пользы, — советуют эксперты портала «Огород».
Таким образом, использование сидератов — это экологичный и экономичный метод улучшения почвы, повышающий ее устойчивость и продуктивность.
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Источник: ogorod.ru