Житель Свердловской области получил почти полмиллиона за раздробленную на работе ногу

Posted 17 сентября, 13:50
Published 17 сентября, 13:50
Modified 17 сентября, 13:52
Updated 17 сентября, 13:52
Организация заплатит жителю города Камышлова 400 тысяч рублей за травму на работе.
Мужчина получил несколько переломов нижней конечности на парковке у магазина. Он занимал должность товароведа и в его работу входило регулировать парковку грузовых машин для выгрузки товара.
В один из рабочих дней водитель по сигналу пострадавшего подъехал, но не заглушил мотор и машина сдвинулась и придавила ногу сотрудника. Пострадавшего с травмами госпитализировали.
Суд удовлетворил требование пострадавшего и назначил выплату компенсации в размере 400 тысяч рублей.
Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, в Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе.