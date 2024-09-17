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Posted 17 сентября, 13:50

Published 17 сентября, 13:50

Modified 17 сентября, 13:52

Updated 17 сентября, 13:52

Житель Свердловской области получил почти полмиллиона за раздробленную на работе ногу

Житель Свердловской области получил почти полмиллиона за раздробленную на работе ногу

17 сентября 2024, 13:50
Фото: 1MI
Житель Свердловской области получил почти полмиллиона рублей за травму на работе. Ему раздробило ногу.

Организация заплатит жителю города Камышлова 400 тысяч рублей за травму на работе.

Мужчина получил несколько переломов нижней конечности на парковке у магазина. Он занимал должность товароведа и в его работу входило регулировать парковку грузовых машин для выгрузки товара.

В один из рабочих дней водитель по сигналу пострадавшего подъехал, но не заглушил мотор и машина сдвинулась и придавила ногу сотрудника. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Суд удовлетворил требование пострадавшего и назначил выплату компенсации в размере 400 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Травма#Суд#Компенсация#Производственная травма#Екатеринбург
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