Жители Свердловской области платят за ЖКХ больше всех в УрФО

Posted 17 сентября, 06:58
Published 17 сентября, 06:58
Modified 17 сентября, 07:00
Updated 17 сентября, 07:00
В сумму оплаты «коммуналки» входят траты на отопление и электричество. Семейные траты свердловчан на оплату ЖКХ в среднем составляют более пяти тысяч рублей, пишут «РИА Новости».
Самое высокое место в вышеуказанном топе заняла Астраханская область. Жители данного региона ежемесячно платят в среднем 3667 рублей. На последнем, 85, месте оказалась Чукотка, жителей которой платят 9299 рублей.
Напомним, за последний год в РФ стоимость жилищно-коммунальных услуг стала выше в два раза.