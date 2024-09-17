tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:58

Published 17 сентября, 06:58

Modified 17 сентября, 07:00

Updated 17 сентября, 07:00

Жители Свердловской области платят за ЖКХ больше всех в УрФО

Жители Свердловской области платят за ЖКХ больше всех в УрФО

17 сентября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область оказалась на 56 месте в топе регионов с доступными коммунальными услугами по результатам 2023 года.

В сумму оплаты «коммуналки» входят траты на отопление и электричество. Семейные траты свердловчан на оплату ЖКХ в среднем составляют более пяти тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Самое высокое место в вышеуказанном топе заняла Астраханская область. Жители данного региона ежемесячно платят в среднем 3667 рублей. На последнем, 85, месте оказалась Чукотка, жителей которой платят 9299 рублей.

Напомним, за последний год в РФ стоимость жилищно-коммунальных услуг стала выше в два раза.

Чиновники Урала обсудили модернизацию проектов ЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области планируется увеличить взносы за капитальный ремонтСвердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населенияСреди влиятельных персон в Нижнем Тагиле становится все больше женщин
#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Свердловская область#Статистика#Рейтинг#ЖКХ#Регионы#Оплата ЖКХ#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное