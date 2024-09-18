23 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле

Posted 18 сентября, 09:45
Published 18 сентября, 09:45
Modified 18 сентября, 09:47
Updated 18 сентября, 09:47
Согласно постановлению, которое подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, заполнение систем начнется по ранее заключенным договорам. В них прописана очередность. При этом должны быть подписаны необходимые акты готовности.
Стоит отметить, что предприятиям Нижнего Тагила рекомендовано начислять плату за отопление лишь с фактической даты подачи, а также после достижения нужных параметров на узлах управления, выяснила редакция TagilCity.ru.
Кок обычно, после начала отопительного сезона ежедневно информация о ходе подключения будет оправляться в администрацию. Также в городе заработает горячая линия. По всем вопросам можно обратиться в ЕДДС.
Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон в 2024 году начался раньше, чем в Нижнем Тагиле, а именно с 16 сентября.