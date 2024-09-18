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Posted 18 сентября, 09:45

Published 18 сентября, 09:45

Modified 18 сентября, 09:47

Updated 18 сентября, 09:47

23 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле

23 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле

18 сентября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле отопление начнут включать 23 сентября. В первую очередь подключат социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы и так далее.

Согласно постановлению, которое подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, заполнение систем начнется по ранее заключенным договорам. В них прописана очередность. При этом должны быть подписаны необходимые акты готовности.

Стоит отметить, что предприятиям Нижнего Тагила рекомендовано начислять плату за отопление лишь с фактической даты подачи, а также после достижения нужных параметров на узлах управления, выяснила редакция TagilCity.ru.

Кок обычно, после начала отопительного сезона ежедневно информация о ходе подключения будет оправляться в администрацию. Также в городе заработает горячая линия. По всем вопросам можно обратиться в ЕДДС.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон в 2024 году начался раньше, чем в Нижнем Тагиле, а именно с 16 сентября.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Школа#Постановление#Отопление#Тепло#Екатеринбург#Детски сад
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