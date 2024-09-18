tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 07:10

Published 18 сентября, 07:10

Modified 18 сентября, 07:12

Updated 18 сентября, 07:12

Банк в Первоуральске оплатил 100 тысяч штрафа за навязчивые звонки клиентке

Банк в Первоуральске оплатил 100 тысяч штрафа за навязчивые звонки клиентке

18 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
Банк в Первоуральске выплатил 100 тысяч рублей штрафа за навязчивые звонки клиентке с требованием погасить задолженность.

Некоторое время назад девушка взяла в банке кредит, по которому впоследствии возник долг. Клиентке стали звонить и писать сообщения, требуя вернуть деньги. В общей сложности за 2 месяца горожанке звонили и писали 755 раз, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Сотрудники ГУФССП провели проверку по данному инциденту. По ее результатам банк привлекли к ответственности в виде штрафа, размер которого составил 100 тысяч. Вскоре он был оплачен.

Напомним, житель Екатеринбурга обманул банк почти на 200 миллионов рублей с помощью кредитов на «левые» имена.

Банк оформил кредит в 1,5 млн на умершую женщину в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Вы стали жертвой мошенников: что делать?В Екатеринбурге блогер избежал ареста за оскорбление украинцаВ Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банка
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Банк#Штраф#Кредит#Долг#Судебные приставы#Звонки#Екатеринбург#Клиентка
Подпишитесь
Популярное