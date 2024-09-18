Банк в Первоуральске оплатил 100 тысяч штрафа за навязчивые звонки клиентке

Posted 18 сентября, 07:10
Published 18 сентября, 07:10
Modified 18 сентября, 07:12
Updated 18 сентября, 07:12
Некоторое время назад девушка взяла в банке кредит, по которому впоследствии возник долг. Клиентке стали звонить и писать сообщения, требуя вернуть деньги. В общей сложности за 2 месяца горожанке звонили и писали 755 раз, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Сотрудники ГУФССП провели проверку по данному инциденту. По ее результатам банк привлекли к ответственности в виде штрафа, размер которого составил 100 тысяч. Вскоре он был оплачен.
Напомним, житель Екатеринбурга обманул банк почти на 200 миллионов рублей с помощью кредитов на «левые» имена.