Банк в Первоуральске оплатил 100 тысяч штрафа за навязчивые звонки клиентке

Некоторое время назад девушка взяла в банке кредит, по которому впоследствии возник долг. Клиентке стали звонить и писать сообщения, требуя вернуть деньги. В общей сложности за 2 месяца горожанке звонили и писали 755 раз, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.