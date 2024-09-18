Будут плохо расти и чахнуть: какие растения нельзя подкармливать золой

Posted 18 сентября, 12:07
Published 18 сентября, 12:07
Modified 18 сентября, 12:09
Updated 18 сентября, 12:09
Древесная зола является отличной подкормкой, так как содержит множество полезных микроэлементов — калий, фосфор, магний, кальций и другие микроэлементы, необходимые растениям для полноценного развития. Чистая древесная зола улучшает структуру земли, делая ее более рыхлой и водопроницаемой — это помогает корням получать больше кислорода и влаги. А еще зола отпугивает некоторых насекомых, хороша в борьбе со слизнями и, в отличие от некоторых синтетических удобрений, считается экологически чистым продуктом.
Но при всех положительных свойствах золы подкармливать ею можно далеко не все растения.
Не стоит применять золу в качестве удобрения для таких огородных культур, как арбузы, редис и щавель. Эти растения любят кислую почву, и использование золы может серьезно им навредить, — советуют эксперты портала «Белновости».
Также подкормка золы может повредить:
Причины, по которым эти растения не стоит подкармливать золой, в основном связаны с изменением кислотно-щелочного баланса почвы. Зола содержит кальций и другие минералы, которые подщелачивают почву, что не подходит для растений, предпочитающих кислую среду. Если вы все же хотите использовать золу в саду, лучше провести тестирование почвы, чтобы убедиться, что это не навредит огородным культурам.
А вот по этим причинам опытные дачники сажают на огороде сидераты.
Источник: belnovosti.by