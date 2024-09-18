tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 12:07

Published 18 сентября, 12:07

Modified 18 сентября, 12:09

Updated 18 сентября, 12:09

Будут плохо расти и чахнуть: какие растения нельзя подкармливать золой

Будут плохо расти и чахнуть: какие растения нельзя подкармливать золой

18 сентября 2024, 12:07
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Зола является популярным органическим удобрением, но не все растения ее любят. Объясняем, почему далеко не все на даче рекомендуется подкармливать золой.

Древесная зола является отличной подкормкой, так как содержит множество полезных микроэлементов — калий, фосфор, магний, кальций и другие микроэлементы, необходимые растениям для полноценного развития. Чистая древесная зола улучшает структуру земли, делая ее более рыхлой и водопроницаемой — это помогает корням получать больше кислорода и влаги. А еще зола отпугивает некоторых насекомых, хороша в борьбе со слизнями и, в отличие от некоторых синтетических удобрений, считается экологически чистым продуктом.

Осенью подкармливаем клубнику органикой: какие удобрения выбрать и как внести
Узнать подробнее

Но при всех положительных свойствах золы подкармливать ею можно далеко не все растения.

Не стоит применять золу в качестве удобрения для таких огородных культур, как арбузы, редис и щавель. Эти растения любят кислую почву, и использование золы может серьезно им навредить, — советуют эксперты портала «Белновости».

Также подкормка золы может повредить:

  • Азалиям и рододендронам. Эти растения предпочитают кислые почвы, а зола может повысить pH, делая грунт более щелочным и мешая их нормальному развитию.
  • Камелиям. Как и азалии, камелии требуют кислых почв.
  • Гортензиям (только синим сортам). Если вы хотите сохранить синий цвет гортензии, нужно избегать золы, так как она повышает pH и меняет цвет на розовый.
  • Картофелю. Избыток золы в почве может способствовать развитию парши картофеля из-за снижения кислотности.
Картошку лучше подкормить другим органическим удобрениемКартошку лучше подкормить другим органическим удобрением
Картошку лучше подкормить другим органическим удобрением. Фото: 1MI

Причины, по которым эти растения не стоит подкармливать золой, в основном связаны с изменением кислотно-щелочного баланса почвы. Зола содержит кальций и другие минералы, которые подщелачивают почву, что не подходит для растений, предпочитающих кислую среду. Если вы все же хотите использовать золу в саду, лучше провести тестирование почвы, чтобы убедиться, что это не навредит огородным культурам.

А вот по этим причинам опытные дачники сажают на огороде сидераты.

Источник: belnovosti.by

Плодовые деревья дадут огромный урожай: поможет волшебный влагозарядный полив
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компостЛистья на огурцах перестанут желтеть и сворачиваться: помогут два копеечных средстваКогда и как нужно выкапывать гладиолусы осенью: практические лайфхаки
#Лидия Шиманаева#Урожай#Окружающая среда#Дача#Удобрения#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное