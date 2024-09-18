Будут плохо расти и чахнуть: какие растения нельзя подкармливать золой

Причины, по которым эти растения не стоит подкармливать золой, в основном связаны с изменением кислотно-щелочного баланса почвы. Зола содержит кальций и другие минералы, которые подщелачивают почву, что не подходит для растений, предпочитающих кислую среду. Если вы все же хотите использовать золу в саду, лучше провести тестирование почвы, чтобы убедиться, что это не навредит огородным культурам.