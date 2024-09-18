Чудеса в микроволновке: необычные способы использования печки

Posted 18 сентября, 14:50
Published 18 сентября, 14:50
Modified 18 сентября, 14:52
Updated 18 сентября, 14:52
Часто инструкция к микроволновой печи после покупки остается лежать в коробке. Действительно, что в ней может быть интересного? Так думают многие и лишаются целого ряда возможностей, которые может дать этот современный бытовой гаджет. А функционал у него просто огромен.
Например, при помощи микроволновки можно выжать сок из цитрусовых. Поставьте фрукты в микроволновую печь на 30 секунд на максимальной мощности. После нагрева разрежьте плоды — сок польется сам. Это происходит потому, что микроволны ускоряют движение молекул, разрывая мембраны и высвобождая жидкость.
Или попробуйте приготовить ягодное варенье. Обычно его варят на плите, но микроволновка справляется быстрее и сохраняет витамины. Возьмите ягоды и сахар в обычных пропорциях. Готовьте смесь в печи около 30 минут. Затем смешайте с лимонным соком в блендере до однородности.
Для некоторых блюд нужно снимать кожицу с баклажанов и помидоров, что бывает затруднительно. Обработав плоды в микроволновке, вы упростите себе задачу. Проколите шкурку зубочисткой в нескольких местах и поставьте овощи в печь на 10-15 секунд при максимальной мощности. Кожица набухнет и легко снимется.
И это далеко не все чудеса, на которые способна ваша чудо-печь. В микроволновке можно стерилизовать губки для мытья посуды. Положите влажную губку внутрь и прогрейте на высокой мощности в течение одной-двух минут. Это поможет убить бактерии и очистить губку от неприятных запахов. Или попробуйте дать вторую жизнь черствому хлебу. Заверните его в слегка влажное бумажное полотенце и поместите в микроволновку на 10–15 секунд.
Некоторые садоводы используют микроволновку для стерилизации почвы, чтобы убить вредные микроорганизмы. Положите почву в контейнер или на стеклянную тарелку и нагревайте ее в течение 90 секунд на высокой мощности. А еще в микроволновке можно быстро растопить шоколад. Нарубите плитку на кусочки и нагревайте их короткими промежутками (по 15-20 секунд), перемешивая между нагревами.
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Источник: belnovosti.by