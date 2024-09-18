Чудеса в микроволновке: необычные способы использования печки

И это далеко не все чудеса, на которые способна ваша чудо-печь. В микроволновке можно стерилизовать губки для мытья посуды. Положите влажную губку внутрь и прогрейте на высокой мощности в течение одной-двух минут. Это поможет убить бактерии и очистить губку от неприятных запахов. Или попробуйте дать вторую жизнь черствому хлебу. Заверните его в слегка влажное бумажное полотенце и поместите в микроволновку на 10–15 секунд.