tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 04:30

Published 18 сентября, 04:30

Modified 18 сентября, 04:32

Updated 18 сентября, 04:32

Директор лицея в Екатеринбурге пригрозила родителям опекой из-за отказа детей обедать

Директор лицея в Екатеринбурге пригрозила родителям опекой из-за отказа детей обедать

18 сентября 2024, 04:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге новая директор лицея №12 Светлана Валькова принялась угрожать родителям опекой в случае, если дети будут отказываться есть в столовой.

Согласно нормам СанПин, дети не могут быть в школе голодными более четырех часов. Однако некоторые ученики лицея отказываются посещать столовую, пишет Е1.

В связи с этим директор образовательного учреждения предупредила учителей, что они должны убедить родителей школьников питаться во время учебного дня.

В ином случае в опеку будет поступать информация о родителях, чьи дети так и не едят в школе, а с классными руководителями будет проводиться совещание. В городском департаменте образования отметили, что с жалобами в опеку лицей пока не обращался.

Напомним, власти Свердловской области предложили обязать выпускников педвузов работать по специальности 10 лет, чтобы таким образом решить вопрос с нехваткой учителей в школах.

Школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на проблемы с питаниемЧетыре многодетные свердловские семьи получили медаль ордена «Родительская слава»В Краснотурьинске дети одного из садиков остались без еды
#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Директор#Питание#Родители#Опека#Угрозы#Екатеринбург#Школьная столовая
Подпишитесь
Популярное