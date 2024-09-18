Директор лицея в Екатеринбурге пригрозила родителям опекой из-за отказа детей обедать

Posted 18 сентября, 04:30
Published 18 сентября, 04:30
Modified 18 сентября, 04:32
Updated 18 сентября, 04:32
Согласно нормам СанПин, дети не могут быть в школе голодными более четырех часов. Однако некоторые ученики лицея отказываются посещать столовую, пишет Е1.
В связи с этим директор образовательного учреждения предупредила учителей, что они должны убедить родителей школьников питаться во время учебного дня.
В ином случае в опеку будет поступать информация о родителях, чьи дети так и не едят в школе, а с классными руководителями будет проводиться совещание. В городском департаменте образования отметили, что с жалобами в опеку лицей пока не обращался.
Напомним, власти Свердловской области предложили обязать выпускников педвузов работать по специальности 10 лет, чтобы таким образом решить вопрос с нехваткой учителей в школах.