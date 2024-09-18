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Posted 18 сентября, 09:32

Published 18 сентября, 09:32

Modified 18 сентября, 09:34

Updated 18 сентября, 09:34

Екатеринбург оказался в рейтинге городов РФ с самой высокой зарплатой

Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самой высокой зарплатой

18 сентября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбург оказался в рейтинге городов РФ с самой высокой зарплатой

Екатеринбург оказался на третьем месте в рейтинге городов РФ с самым высоким уровнем зарплаты.

В среднем с летом предыдущего года показатель стал больше на пять процентов. Согласно официальным данным, год назад в уральской столице средняя зарплата была почти 65 тысяч рублей, а в 2024 году — 68 тысяч. Информация об этом есть на сайте «Авито Работа».

Первые два места в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург. После Екатеринбурга в перечне идут Казань, Новосибирск и другие города.

Напомним, в Свердловской области зарплата местных жителей в течение года выросла почти на 20 процентов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Город#Деньги#Статистика#Зарплата#Рейтинг#Топ#Екатеринбург#Горожане
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