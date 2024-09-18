Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самой высокой зарплатой

Posted 18 сентября, 09:32
Published 18 сентября, 09:32
Modified 18 сентября, 09:34
Updated 18 сентября, 09:34
В среднем с летом предыдущего года показатель стал больше на пять процентов. Согласно официальным данным, год назад в уральской столице средняя зарплата была почти 65 тысяч рублей, а в 2024 году — 68 тысяч. Информация об этом есть на сайте «Авито Работа».
Первые два места в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург. После Екатеринбурга в перечне идут Казань, Новосибирск и другие города.
Напомним, в Свердловской области зарплата местных жителей в течение года выросла почти на 20 процентов.