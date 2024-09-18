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Posted 18 сентября, 03:13

Published 18 сентября, 03:13

Modified 18 сентября, 06:59

Updated 18 сентября, 06:59

ФСБ проведет масштабные учения по пресечению терактов в Нижнем Тагиле

ФСБ проведет масштабные учения по пресечению терактов в Нижнем Тагиле

18 сентября 2024, 03:13
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоятся тактико-специальные учения оперштаба Свердловской области. Мероприятие пройдет 18 и 19 сентября 2024 года.

Во время учений будут отработаны действия, направленные на пресечение терактов, устранение и снижения рисков их последствий.

Они пройдут на объектах социальной структуры, а также в СИЗО, ИК, тюрьмах и других объектах пенитенциарной системы, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Данные мероприятия будут длиться до вечера 19 сентября. Местным жителям рекомендуют не волноваться.

Напомним, в «Водоканале» Нижнего Тагила состоялись учения, во время которых сотрудники отрабатывали алгоритм действий при угрозе теракта.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Мероприятие#Тренировка#Учения#Терроризм#Екатеринбург#Антитеррористические учения
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