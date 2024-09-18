ФСБ проведет масштабные учения по пресечению терактов в Нижнем Тагиле

Posted 18 сентября, 03:13
Published 18 сентября, 03:13
Modified 18 сентября, 06:59
Updated 18 сентября, 06:59
Во время учений будут отработаны действия, направленные на пресечение терактов, устранение и снижения рисков их последствий.
Они пройдут на объектах социальной структуры, а также в СИЗО, ИК, тюрьмах и других объектах пенитенциарной системы, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
Данные мероприятия будут длиться до вечера 19 сентября. Местным жителям рекомендуют не волноваться.
Напомним, в «Водоканале» Нижнего Тагила состоялись учения, во время которых сотрудники отрабатывали алгоритм действий при угрозе теракта.