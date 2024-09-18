Глава полиции Свердловской области пригрозил подчиненным отставками из-за мошенников

Во время совещания, на котором подводились итоги деятельности за восемь месяцев 2024 года, руководитель ведомства раскритиковал неэффективные меры по предупреждению свердловчан о мошеннических схемах и инструкциях, как не стать их жертвой, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.