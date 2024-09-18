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Posted 18 сентября, 05:54

Published 18 сентября, 05:54

Modified 18 сентября, 05:56

Updated 18 сентября, 05:56

Глава полиции Свердловской области пригрозил подчиненным отставками из-за мошенников

Глава полиции Свердловской области пригрозил подчиненным отставками из-за мошенников

18 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI
Глава полиции Свердловской области Александр Мешков пригрозил отставками полицейским в Тавде из-за невыполненных планов по мошенникам.

Во время совещания, на котором подводились итоги деятельности за восемь месяцев 2024 года, руководитель ведомства раскритиковал неэффективные меры по предупреждению свердловчан о мошеннических схемах и инструкциях, как не стать их жертвой, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

В связи с этим Мешков поставил перед полицейскими задачи и установил дедлайны по устранению данной проблемы. По его словам, если ситуация не улучшится, он примет решение об отставках сотрудников.

Напомним, 14 и 15 сентября 2024 года в Екатеринбурге полицейские проводили в метро рейд, во время которого проводили беседы с горожанами о мошенниках.

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