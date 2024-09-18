Глава полиции Свердловской области пригрозил подчиненным отставками из-за мошенников

Posted 18 сентября, 05:54
Published 18 сентября, 05:54
Modified 18 сентября, 05:56
Updated 18 сентября, 05:56
Во время совещания, на котором подводились итоги деятельности за восемь месяцев 2024 года, руководитель ведомства раскритиковал неэффективные меры по предупреждению свердловчан о мошеннических схемах и инструкциях, как не стать их жертвой, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
В связи с этим Мешков поставил перед полицейскими задачи и установил дедлайны по устранению данной проблемы. По его словам, если ситуация не улучшится, он примет решение об отставках сотрудников.
Напомним, 14 и 15 сентября 2024 года в Екатеринбурге полицейские проводили в метро рейд, во время которого проводили беседы с горожанами о мошенниках.